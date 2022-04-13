Enduro motor sporcuları 744. Türk Dil Bayramı'nda Ermenek'te buluşacak - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesine, 744. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek 100'den fazla enduro motor sporcusu, birbirinden zorlu parkurlarda yarışacak.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AA muhabirine, Ermenek'in 4 bin yıllık tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle yeni tatil anlayışında önemli bir rotasyon olduğunu söyledi.

İlçenin en önemli geçim kaynağı olan kömür madenlerinin üzücü bir kazanın ardından kapanmasıyla ilçe olarak turizmi bir kurtuluş olarak gördüklerini ifade eden Zorlu, "Turkuaz baraj gölümüz ülkemizin en derin ikinci baraj gölü. Göl üzerinde tekne gezileri yapılabiliyor. Eşsiz bir doğamız var. Bunun yanında bundan 744 yıl önce Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesi ilçemizde. Her yıl 13 Mayıs'ı bir bayram gibi kutlamaktayız." dedi.

İlçenin tanıtımına katkı sağlamak ve dil bayramını dolu dolu kutlamak için her yıl yeni etkinlikler yaptıklarını anımsatan Zorlu, ilçenin geçen yıl düzenlenen Ermenek Sıla Festivali için gelen motor sporcuları tarafından beğenildiğini belirtti.

Zorlu, bu yıl motor sporcularını dil bayramına davet ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Konya Enduro Motor ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri ilçemize gelerek incelemelerde bulundu. Onların talepleri üzerine pistler hazırladık. Sporcu arkadaşlarımız bize buradaki pistlerin Türkiye'deki enduro sporunun yapıldığı eşsiz pistlerden biri olduğunu söylüyor. Eğim çok fazla. Eğimin bittiği yerde göl manzarasıyla karşılaşıyorlar. İnşallah 13-15 Mayıs'ta burada yüzlerce motorcuyu ağırlamayı düşünüyoruz. 100'e yakında enduro motorcusu arkadaşımız burada olacak. Bunların içinde Türkiye şampiyonları var. Farklı gösteriler sunup izleyicilere farklı heyecanlar yaşatacaklar."

Gösterilerin bu yılki dil bayramı etkinliklerine yeni bir renk katacağına inandığını belirten Zorlu, tüm motor sevdalılarını ilçeye davet etti.

Amaçlarının ilçenin tanınırlığını artırmak olduğunu dile getiren Zorlu, "Burada özellikle enduro motorcuları için bulunmaz bir parkur imkanımız var. Şimdi profesyonellerin desteğiyle yeni parkurlar hazırlıyoruz. İnşallah burası bir merkez olacak. Gelecek yıllarda uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Enduro Motor ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Üyesi Mehmet Sait Sürücü de enduro faaliyetlerini 4-5 senedir yaptıklarını söyledi.

Enduro kelimesinin dayanıklılık anlamına geldiğini belirten Sürücü, şunları kaydetti:

"Enduro motor sporundan çok dayanıklılığa bağlı bir spordur. Ermenek doğası itibarıyla bu spor için çok uygun bir yer. Sarp kayalıkları, orman alanı, dik çıkışları var. Çok güzel bir gölü var. Bence burada enduro yapmak Türkiye'deki tüm sporcuların hayali olacaktır. Belediye bizlerin talepleri üzerine pistleri hazırlıyor. Burada şimdilik Alanya ve Konya'dan gelen arkadaşlarımızla hazır olan pistleri denedik. Sürüşler yaptık. Çok zevk aldık. Dil bayramında burada Türkiye'nin en ilginç parkurunda bir yarış düzenlenecek. Motor ve enduro sporuna gönül veren herkesi Ermenek'e bekliyoruz."