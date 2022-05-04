Engelli çift, hayırseverlerin desteğiyle bayramda yeni eşyalarına kavuştu - Son Dakika
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Engelli çift, hayırseverlerin desteğiyle bayramda yeni eşyalarına kavuştu

04.05.2022 11:01
Engelli çift, hayırseverlerin desteğiyle bayramda yeni eşyalarına kavuştu

Düzce'de yaşayan engelli Murat ve Melahat Karataş çifti, Ramazan Bayramı'nda yardım derneği aracılığıyla yeni beyaz eşya ve mobilyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Düzce'de yaşayan engelli Murat ve Melahat Karataş çifti, Ramazan Bayramı'nda yardım derneği aracılığıyla yeni beyaz eşya ve mobilyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Marmara Depremi'nde enkaz altında kalması sonucu engelli olan Murat (54) ile küçük yaşlarda yıldırım isabet etmesi nedeniyle sağ kolu ve bacağı işlevini yitiren Melahat Karataş (52) çiftinin yardımına Düzce Sevdalıları Yardımlaşma Derneği koştu.

Engelli olmaları nedeniyle çalışamadıkları için maddi açıdan zor günler geçiren aileyi Koçyazı Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret eden dernek üyeleri, çiftin ihtiyaç duyduğu eşyaları belirledi.

Toplanan yardımlarla aldıkları yemek masası, sandalye, televizyon, halı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi ev eşyalarını Karataş çiftinin yaşadığı eve götürerek yerleştiren gönüllüler, aileye adeta çifte bayram yaşattı.

Yeni eşyalarına kavuştukları için sevinç gözyaşı döken çift, dernek üyelerine teşekkür etti.

"Bir ailemizin daha yüzünü güldürdük"

Dernek Başkanı Reşit Kurt, AA muhabirine, ailenin mutluluğu karşısında kendilerinin de büyük sevinç yaşadığını belirtti.

Kurt, "Ablamızın en çok istediği çamaşır makinesiydi. Çünkü ablamızın bir kolu engelli. Bizlere 'çamaşırları elimde yıkıyorum' deyince bunu vicdan yaptık ve ekip olarak toplandık." dedi.

Bayram hediyesi olarak çiftin bütün ihtiyaçlarını hayırseverlerin desteğiyle aldıklarını anlatan Kurt, "Ablamız mutlu oldu. Ekip olarak ayrıca biz de mutlu olduk çünkü bir ailemizin daha yüzünü güldürdük. Bu da bizim için çok gurur verici bir olay." ifadesini kullandı.

Sevinç gözyaşı döken Murat Karataş da bayrama mutlu girdiklerini aktardı.

Engelleri nedeniyle eşinin de kendisinin de herhangi bir işte çalışamadığını ve derneğin kendilerine yardım ettiğini dile getiren Karataş, dernek yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Engelli çift, hayırseverlerin desteğiyle bayramda yeni eşyalarına kavuştu - Son Dakika


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