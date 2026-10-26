ER-VAK Başkanı Güzel’den Pasinler’de milli mücadele ve cumhuriyet konferansı - Son Dakika
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ER-VAK Başkanı Güzel’den Pasinler’de milli mücadele ve cumhuriyet konferansı

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ER-VAK Başkanı Güzel’den Pasinler’de milli mücadele ve cumhuriyet konferansı
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Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Tarihçi Ecz. Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek "Cumhuriyete Giden Yolda Erzurum" konulu bir konferans verdi.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Tarihçi Ecz. Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek "Cumhuriyete Giden Yolda Erzurum" konulu bir konferans verdi.

Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen etkinlik iki ana bölüm halinde sunuldu. Konferansın ilk bölümünde Erzurum'un kadim şehir kimliği, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel zenginliklerine değinen Er-Vak Başkanı Erdal Güzel; Pasinler'in stratejik ve jeopolitik önemini, doğal zenginliklerini ve bölgenin yetiştirdiği önemli şahsiyetleri anlattı.

"Anadolu'nun Kilidi 1048 Pasinler Savaşı ile Aralandı"

Anadolu tarihinin dönüm noktalarından birinin Pasinler olduğunu vurgulayan Güzel, 1048 yılında kazanılan Pasinler Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının ilk kez aralandığını ifade etti. Pasinler tarihinde özel bir yeri olan Kargapazarı Şehitliği ve Sarıkamış Harekatı'na dair önemli bilgiler paylaşan Güzel; Şair Nef'i, Alvarlı Efe Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, Aşık Reyhani ve eski valilerden Bekir Sami Baran gibi ilçe tarihi ve kültürüne yön veren isimlerin yaşamları ve eserlerinden bahsetti.

"Cumhuriyete Giden Yol Erzurum'dan Geçti"

Konferansın ikinci bölümünde "Cumhuriyete Giden Yol Erzurum'dan Geçti" başlığı altında sunumunu sürdüren Erdal Güzel; 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'nin önemini, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum hemşehriliğini ve Erzurum Mebusu seçilme sürecini anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentte geçirdiği 57 günlük tarihi süreçte yaşanan gelişmelere dikkat çeken Güzel, gençlere Cumhuriyetin kazanımlarını aktardı.

Okul Müdürü Prof. Dr. Okcu'dan Teşekkür

Programın ardından açıklamada bulunan Pasinler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Melih Okcu, konferansın Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan bir proje doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Er-Vak Başkanı Erdal Güzel'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Okcu, konferansın öğrenciler için son derece faydalı ve ufuk açıcı olduğunu vurgulayarak Güzel'e katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Atatürk ÜniversitesiKültür SanatErdal GüzelKonferansPasinlerErzurumSon Dakika

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