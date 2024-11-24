Erol Tufan röportajında şiir, çeviri ve yazarlık üzerine düşünceler - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erol Tufan röportajında şiir, çeviri ve yazarlık üzerine düşünceler

Erol Tufan röportajında şiir, çeviri ve yazarlık üzerine düşünceler

Papirüs programında bu hafta şair ve çevirmen Erol Tufan konuk oldu. Tufan, yazarlık yolculuğunu, şiir çevirilerini ve İstanbul'un edebiyattaki yerini ele aldı. Eserlerinin özünü 'Erol'un Peşinden Erol' ifadesiyle açıkladı. Şiir çevirilerini, o dildeki güçlü şairlerle birlikte gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, İstanbul'un dünyadaki bütün yazarlara ilham olan bir şehir olduğunu vurguladı.

24.11.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın birlikte sunduğu Papirüs programının bu haftaki konuğu, şair ve çevirmen Erol Tufan oldu. Programda Tufan, yazarlık serüveninden şiir çevirilerine ve İstanbul'un edebiyattaki yerine kadar pek çok konuyu ele aldı.

"TÜM KİTAPLARIMIN ÖZÜ: 'EROL'UN PEŞİNDEN EROL'"

Tufan, yazarlık yolculuğunu ve eserlerinin temel dayanağını "Erol'un Peşinden Erol" ifadesiyle açıkladı. Bu kitabın, yazdığı tüm eserlerin özünü temsil ettiğini belirten Tufan, bu süreçteki kişisel ve sanatsal keşiflerini anlattı.

"ÇEVİRİLERİMİ GÜÇLÜ ŞAİRLERLE YAPTIM"

Şiir çevirilerinde izlediği yöntemi paylaşan Tufan, "Şiirlerimi bir dilden diğer dile aktarırken, o dildeki güçlü şairlerle birlikte çalıştım" dedi. Bu yaklaşımıyla çeviri sürecinde şiirin ruhunu korumaya özen gösterdiğini vurguladı.

"İSTANBUL, YAZARLARA İLHAM VEREN BİR ŞEHİR"

Edebiyat dünyasındaki İstanbul'un rolüne değinen Tufan, "İstanbul, dünyadaki bütün yazarlara ilham olan bir şehir" diyerek şehrin edebi anlamda taşıdığı önemi dile getirdi.

"YAZMAK, İÇSEL BİR DÖNÜŞÜMÜN ÜRÜNÜDÜR"

Yazarlık psikolojisi hakkında da konuşan Tufan, "Canında bir problem taşıyan kişi yazmaya meyillidir" diyerek, yazma eyleminin bireyin içsel sorunlarıyla olan bağlantısına dikkat çekti.

Erol Tufan'ın düşünceleri, şiir ve çeviri süreçlerine dair önemli bir perspektif sunarken, İstanbul'un edebiyat dünyasındaki eşsiz yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kültür Sanat, Edebiyat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erol Tufan röportajında şiir, çeviri ve yazarlık üzerine düşünceler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 16:53:52. #1.12#
SON DAKİKA: Erol Tufan röportajında şiir, çeviri ve yazarlık üzerine düşünceler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.