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Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika

Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

19.11.2021 21:00
Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi EYBÜ), Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm Derneğinin (MESAT) katkılarıyla düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

EYBÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende MESAT Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Erkan, kentlerin tanıtımı ve sanata destek açısından festivallerin önemli olduğunu söyledi.

23 Kasım'a kadar sürecek festival hakkında bilgi veren Erkan şöyle konuştu:

"94 kişilik dev bir yürekle, bir ekiple gecemizi gündüzümüze katarak festival kapsamında 5 güne sığan 15 etkinlik ve 21 faaliyet hazırladık. Her birine bir bebeğe dokunur gibi yaklaştık. Bir çocuğa kucak açar gibi sarıldık. Bir yaşlıya hürmet eder gibi saygı gösterdik ve bu anlayışla sizlerin karşınıza geldik. Uluslararası çıktığımız bu yolda yardımımıza 118 ülke yetişti. 118 ülkeden 3 bin 148 kısa film başvurusu yapıldı. Bu durum bize 'Doğru yoldasınız, yürüyün.' mesajıydı. Biz bu yolda şimdi sizlerin karşısında keyifli bir sınava başladık. Ruhunuzu daha da güzelleştirecek bu festival artık sizlere emanet."

Programda kısa film gösterimi yapıldı ve Barış Polat konser verdi.

Festivalde, toplam 118 ülkeden 3 bin 148 başvuru içerisinden 24 kısa film ön elemeyi geçerek finalde yarışacak.

Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerindeki filmler farklı gruplardan izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Film Festivali, Kısa Film, Erzincan, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika


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