Erzincan\'da gençler ve yaşlılar seramik boyayarak kuşaklar arası dayanışma sergiledi

Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Projesi kapsamında gençler ile yaşlıların katılımıyla seramik boyama etkinliği düzenlendi.

İşletme sahibi Feraye Yeşilyaprak'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, gençler ve yaşlılar birlikte seramik boyayarak sanatsal çalışmalar yaptı.

Etkinlikle kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi, dayanışmanın artırılması ve katılımcıların birlikte üretme deneyimi yaşaması amaçlandı.

Sanatın birleştirici gücünden yararlanılan buluşmada, gençler ile yaşlılar birlikte vakit geçirerek paylaşma ve dayanışma örneği sergiledi.