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"Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu" başladı - Son Dakika

"Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu" başladı

26.01.2022 16:40
"Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu" başladı

"Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu" yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarının katılımıyla başladı.

" Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu" yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarının katılımıyla başladı.

Valilik koordinesinde düzenlenen ve ilk fotoğrafı Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın, Terzi Baba Türbesi'nde çektiği maraton 5 gün sürecek.

Etkinliğe katılan çok sayıda fotoğraf sanatçısı, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüleyecek.

Vali Makas, programın Erzincan'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Kentin manevi dinamiği Terzi Baba'nın türbesinde ilk fotoğraf karesi ile maratonu başlattıklarını ifade eden Makas, "İlk deklanşöre komitenin başkanı olarak basacağım. Bu fotoğraf maratonuyla öncelikle Erzincan'ımızda görmediğimizi, fotoğrafçı kardeşlerimizin gözüyle göreceğiz. Bu hem güzelliklerin ortaya çıkması bağlamında bize bir artı faaliyet olacak hem de aynı zamanda Erzincan'ımızın tanıtımına büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Makas, etkinlik için yaklaşık 150 kişinin kayıt yaptırdığını belirterek, misafirlerin Kredi Yurtlar Kurumunda konaklama ihtiyacının karşılandığını anlattı.

Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu başladı
Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu başladı

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Erzincan, Baba, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu' başladı - Son Dakika


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