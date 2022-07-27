Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Erzincan'da tedavi edilen baykuş yavrusu doğaya bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.