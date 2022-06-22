"Erzincanfest 2022" festivalinin galası yapıldı - Son Dakika
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"Erzincanfest 2022" festivalinin galası yapıldı

22.06.2022 23:15

Erzincan'da, sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği "Erzincanfest 2022" festivalin galası gerçekleştirildi.

Erzincan'da, sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği "Erzincanfest 2022" festivalin galası gerçekleştirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen galaya, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk ile davetliler katıldı.

Vali Makas, festivalle kendilerine bazı hedefler koyduklarını, bunları başaracaklarına inandıklarını söyledi.

Makas, "Birincisi 2 yıldır pandemi denilen bir illetle tüm dünya ve Erzincan mücadele ediyor. Pandemi, insanımızı adeta bir strese bir bıkkınlığa soktu. Festivalde ilk hedefimiz, bu stresten insanımızı kurtaralım, bıkkınlıktan insanımızı çıkartalım. İkinci hedefimiz zaten Erzincan'da var olan birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek. Üçüncü hedefimiz 7'den 77'ye toplumun tüm katmanlarına hitap eden etkinliklerle tüm insanlarımızla hemhal olabilmek, bir araya gelebilmek." diye konuştu.

Galanın ardından, Trakya yöresine ait türkülerin modern dansla harmanlandığı, birbirlerine aşık Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı ve Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yer aldığı "Arda Boyları" sahnelendi.

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Kaynak: AA

Erdoğan Büyükkasap, Bekir Aksun, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Erzincanfest 2022' festivalinin galası yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Erzincanfest 2022" festivalinin galası yapıldı - Son Dakika
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