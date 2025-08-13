Erzurum\'da 9 günlük Kültür Yolu maratonu başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilen festivalin dokuzuncu durağı Erzurum oldu. Tarihi İpek Yolu'nun önemli duraklarından Erzurum, Anadolu'nun doğuya açılan kapısı olarak bu yıl da kültür, sanat ve tarihle ışıldayacak.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 16-24 AĞUSTOS'TA

Yüzyıllardır medeniyetlerin izlerini taşıyan kadim Erzurum, 16–24 Ağustos'ta gerçekleşecek Kültür Yolu Festivali ile bambaşka bir atmosfere bürünecek ve 9 gün boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir kültür yolculuğu sunacak.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy "Kültür Yolu Festivali, şehirlerimizi sadece sanatın değil aynı zamanda ortak hafızamızın, değerlerimizin ve geleceğe taşıyacağımız mirasın buluşma noktası haline getiriyor. Erzurum ise tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bu ruhu en güçlü şekilde yansıtan şehirlerimizden biri" dedi.

SÜREKLİ SERGİLER SANATSEVERLERE KAPILARINI AÇIYOR

Festival boyunca, Erzurum'un tarihi dokusuyla iç içe geçmiş özel mekanlarda, sanatseverlere kapılarını açan sürekli sergiler, şehrin kültürel zenginliğini tüm ihtişamıyla gözler önüne serecek. Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi'nde "Gökler, Göçler ve Kökler" temasıyla derin bir yolculuğa çıkılırken; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda, ilham veren "Kadın Kahramanlar" ile Anadolu'nun sırlarını taşıyan "Gizem Dolu Anadolu" sergileri her gün sabahın erken saatlerinden itibaren kapılarını açacak. Gün boyunca, Kale önünde gerçekleşen "Gökyüzünden Türkiye" sergisi ise ülkenin eşsiz doğal güzelliklerini ve kültürel çeşitliliğini benzersiz bir bakışla görsel şölen olarak sunacak.

ERZURUM MÜZESİ'NDE HER SERGİ BİR HİKAYE, HER ESER BİR YOLCULUK

Erzurum Müzesi, festival boyunca Osmanlı şehzadelerinin oyuncaklarının yer aldığı "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" ile Anadolu masal kültürünü yansıtan "Anadolu Masal Yolu Anlatımlı Masal Sergisi"yle ziyaretçilere zamanda keyifli bir yolculuk sunuyor. Resim ve Heykel Müzesi'nde "Zamanın Katmanları" ve "Hüzün Çiçekleri" sergileri sanatseverleri beklerken, Erzurum Müzesi'nde "Karaz'dan Sonsuzluğa Yeni Bir Evren" enstalasyonu ve "Çağdaş Üretim Teknikleri ile Karaz Resim Sergisi" gibi çağdaş sanat örnekleriyle Karaz kültürünün derin izleri gözler önüne seriliyor. Ayrıca "Hamit Zübeyir Koşay Anısına Doğu Anadolu'da Kadim Bir Kültür: KARAZ", artırılmış gerçeklik tekniğiyle hazırlanan "Değirmenler Fırını" sunumu, "Seramik Baskı Sergisi Karaz'ın Koçları" ve "Koşay Kazıları Fotoğraf Sergisi" gibi etkinlikler de festival boyunca ziyaretçilere eşsiz deneyimler yaşatacak.

MİNYATÜRLERDEN ZANAATA, ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE'DE SANATIN İZLERİ

Erzurum'un kültürel simgelerinden Çifte Minareli Medrese'de "Yaşayan Miras: Zanaattan Sanata Tespih", "Türkiye'nin Minyatürleri", "Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması" ve "Türkiye'nin Ustaları belgesel gösterimi "sanatseverleri büyüleyici bir deneyime davet ediyor. "Hislerin Tasviri" minyatür sergisi ise tarihin ruhunu ve sanatın zarafetini bir arada yaşatıyor.

ERZURUM'DA ZARİF EL İŞÇİLİĞİ VE GELENEKSEL TASARIM ŞÖLENİ

Erzurum, sanat ve kültür tutkunlarını büyüleyici sergilerle buluşturuyor. Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Orta Asya'dan Anadolu'ya Çarpana İzleri" ve "Bir Kıvrım Bin Hikâye: Burma Bilezik" sergileri, geçmişin zarif zanaatlarını ortaya koyuyor. İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde "Tezhip Sanatı" sergisi sanatseverleri ince işçiliğin büyüsüne davet ederken, Atatürk Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi'nde "Kaftanlar III" sergisi geleneksel motiflerle modern sanatın buluşmasını gözler önüne seriyor.

ATÖLYELER VE SÖYLEŞİLER FESTİVALE RENK KATIYOR

Festival süresince, katılımcılar ebru, hat, seramik, dokuma ve tespih yapımı gibi geleneksel sanat dallarında atölyelere katılarak becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Ayrıca, Erzurum'un tarihine ışık tutan söyleşiler, kentin ruhunu yansıtan eşsiz bir keşif sunacak.

ERZURUM SANAT VE KÜLTÜRÜN KALBİ OLACAK

Erzurum Kültür Yolu Festivali, şehrin köklü tarihini, sanata ve kültüre olan evrensel yaklaşımıyla harmanlayarak, ziyaretçilerine hem geçmişin izini sürme hem de çağdaş sanatla buluşma fırsatı sunuyor. Tüm sanatseverler, 16-24 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'un benzersiz atmosferinde unutulmaz bir kültür yolculuğuna davetli.