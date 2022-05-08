Erzurum'da anneler günlerini halaylarla şenlik havasında kutladı - Son Dakika
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Erzurum'da anneler günlerini halaylarla şenlik havasında kutladı

08.05.2022 14:12
Erzurum'da anneler günlerini halaylarla şenlik havasında kutladı

Erzurum'da "Anneler Günü Bahar Şenliği"ne katılan ve çevre ilçelerden çocuklarıyla gelen yüzlerce anne, halaylar çekip gönüllerince eğlendi.

Erzurum'da "Anneler Günü Bahar Şenliği"ne katılan ve çevre ilçelerden çocuklarıyla gelen yüzlerce anne, halaylar çekip gönüllerince eğlendi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türk Anneler Derneği ve çeşitli kurumlarca Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen şenliğe, kentin yanı sıra çeşitli ilçelerden çok sayıda anne ve çocukları katıldı.

Erzurum halk oyunları bar ekibinin gösterisinin ardından alanda halay çekip eğlenen anneler, daha sonra parktaki bir çam ağacına dileklerini yazdıkları kağıtları bıraktı.

Etkinliğe, uzaktan bağlantıyla görüntülü olarak katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da annelerin gününü kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, anneleri saygı ve sevgiyle yad ettiklerini belirterek, "Annelerimizin kıymetini daha iyi idrak edebilmek için kendimizi annelerimizin yerine koyup düşünmek gerekiyor. Annelerimizin çocuk yetiştirmedeki cefakar ve fedakar mücadelesini hatırlayalım ve annelerimizin yakınlarını, sevdiklerini de ziyaret edip gönüllerini alalım." ifadesini kullandı.

Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin gününü kutlayan Polat, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan da "Anneler olarak çocuklarımızı sadece karnımızda 9 ay taşımıyoruz, bir ömür boyu yüreğimizde taşıyoruz. Annelerin ve annelik duygusu taşıyan bütün kadınların anneler günü kutlu olsun." diye konuştu.

Selçuk Bayraktar'ın annesi yılın annesi seçildi

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, programa katılan ve destek verenlere teşekkür ederek, "Bu yıl dünyadaki yerimizde farklılık ortaya koyan Türk mühendisimiz, savunma sanayimizde çığır açan süper bilim insanımız Selçuk Bayraktar'ın sevgili annesi Canan Bayraktar'ı derneğimiz ve Erzurum olarak yılın annesi seçtik. Canan hanım hem iyi bir anne hem eğitimci hem de iyi yazılımcı." dedi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ise annelerin Türk toplumunda çok önemli yerinin olduğuna dikkati çekti.

Etkinlik, yemek ikramı, konser ve kültür gezisinin ardından annelere sertifika verilmesiyle sonra erecek.

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Atatürk Üniversitesi, Anneler Günü, Erzurum, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da anneler günlerini halaylarla şenlik havasında kutladı - Son Dakika


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