Erzurum turizmde ilk 8 ayda rekor artış yakaladı, 428 bin 563 turist ağırlandı - Son Dakika
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Erzurum turizmde ilk 8 ayda rekor artış yakaladı, 428 bin 563 turist ağırlandı

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Erzurum turizmde ilk 8 ayda rekor artış yakaladı, 428 bin 563 turist ağırlandı
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Erzurum, 2026'nın ilk 8 ayında 428 bin 563 turist ağırladı; bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 arttı. Yerli turist sayısı yüzde 41,3 artışla 403 bin 634'e, geceleme sayısı ise 761 bin 278'e yükseldi.

Erzurum turizminde 2026 yılının ilk 8 ayında rekor artış yaşandı. Kentte ağırlanan turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 428 bin 563'e ulaştı.

Kültür ve turizm potansiyeliyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin cazibe merkezi olan Erzurum, 2026 yılında turizmde altın dönemini yaşıyor. Elde edilen son verilere göre, 2025 yılının ilk 8 ayında 313 bin 4 olan toplam turist sayısı, 2026 yılının aynı döneminde büyük bir sıçrama yaparak 428 bin 563'e yükseldi.

Yerli Turist Patlaması Yaşandı

Erzurum'u tercih eden yerli turist sayısında da dikkat çeken bir grafik çizildi. Geçen yılın ilk 8 ayında 285 bin 650 olan yerli turist sayısı, 2026'da yüzde 41,3'lük bir artış oranı yakalayarak 403 bin 634'e çıktı. Yerli turistlerin kente olan yoğun ilgisi, turizm esnafının ve sektör temsilcilerinin de yüzünü güldürdü.

Konaklama Verileri Yüzleri Güldürdü

Turist sayısındaki artış, şehirdeki konaklama ve geceleme oranlarına da doğrudan yansıdı. Erzurum genelinde geçen yılın ilk 8 ayında 596 bin 896 olarak kayıtlara geçen geceleme sayısı, bu yılın aynı döneminde 761 bin 278'e ulaştı.

Yıl Sonu Hedefi: 600 Bin Turist, 1 Milyon Geceleme

2025 yılının tamamında toplam 493 bin 641 turist ağırlayan Erzurum, 2026'nın henüz ilk 8 ayında geçen yılın toplam rakamına yaklaşmayı başardı. Sektör temsilcileri ve yetkililer, mevcut artış trendinin yılın son 4 ayında da devam etmesi halinde Erzurum'un 2026 yılını 600 binin üzerinde turist ve 1 milyonun üzerinde geceleme ile kapatarak tarihi bir başarıya imza atacağını öngörüyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatErzurumturistGüncelTurizmSon Dakika

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