Erzurum turizmi için kamu ve özel sektör temsilcileri kalkınma ajansında buluştu - Son Dakika
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Erzurum turizmi için kamu ve özel sektör temsilcileri kalkınma ajansında buluştu

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Erzurum turizmi için kamu ve özel sektör temsilcileri kalkınma ajansında buluştu
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Erzurum turizmini geliştirmek için kamu ve özel sektör temsilcileri Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansında istişare toplantısı yaptı. Toplantıda kış, doğa ve kültür turizminin daha etkin kullanılması için koordinasyon ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Erzurum turizminin geliştirilmesi, bölgenin turizm potansiyelinin daha etkin kullanılması ve sektördeki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör temsilcileri istişare toplantısında bir araya geldi.

Erzurum'un turizm lokomotifini harekete geçirmek ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi oluşturmak üzere önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Metehan Eyüboğlu, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Nuh Şenol, Ejder3200 Başkan Vekili Selim Bağrıyanık ve Satış Pazarlama Müdürü Can Kara'dan oluşan üst düzey turizm heyeti, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansını ziyaret etti.

Sürdürülebilir Turizm İçin Güç Birliği

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Erzurum'un kış, doğa ve kültür turizmi başta olmak üzere sahip olduğu dev potansiyelin daha aktif hale getirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Mevcut imkanların küresel ve ulusal ölçekte daha etkin değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilirken, turizm sektöründeki tüm paydaşların ortak bir vizyonla hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Koordinasyon ve İş Birliği Vurgusu

Görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişimini sağlamak adına kamu kurumları ile özel sektör paydaşları arasındaki koordinasyonun hayati bir rol oynadığı belirtildi. Karşılıklı önerilerin sunulduğu görüşme, yeni dönemde hayata geçirilecek ortak projelerin ve iş birliklerinin güçlendirilmesi kararlılığıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatErzurumGüncelTurizmKamuSon Dakika

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