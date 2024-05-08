Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin Kefiyesi Tartışması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin Kefiyesi Tartışması

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İsveç'te düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde, Eric Saade'nin Filistin kefiyesi takması tartışmalara neden oldu. Organizatörler, yarışmanın siyasi olmadığını vurgulayarak, bu durumdan üzüntülerini dile getirdi.

08.05.2024 10:43  Güncelleme: 11:06
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11 Mayıs 2024'te İsveç'te gerçekleşecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde, şarkıcı Eric Saade'nin sahneye Filistin kefiyesi takmış olarak çıkması tartışmalara neden oldu. Organizatörler, yarışmanın siyasi olmadığını vurgulayarak, siyasi bir simgenin kullanılmasından dolayı üzüntülerini dile getirdiler.

33 yaşındaki İsveçli şarkıcı Saade'nin babası Filistinli.

Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) sözcüsü, Eurovision'un canlı bir TV şovu olduğunu ve tüm katılımcıların yarışmanın siyasi olmayan doğasını koruma kurallarından haberdar edildiğini belirterek, Eric Saade'nin bu doğadan sapma tercihinden dolayı üzüntülerini ifade etti.

Malmö Arena'da gerçekleşecek olan etkinlik öncesinde, izleyicilere Filistin bayrakları, sembolleri veya çantaları getirmemeleri konusunda uyarı yapıldı. Ayrıca, izleyiciler alanına girmeden önce detaylı bir aramadan geçirildi.

Eurovision'a hazırlık sürecinde İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç gibi bazı ülkeler, Gazze'deki savaşın siviller üzerindeki etkileri nedeniyle İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep etti.

Bu ülkeler, bu taleplerini Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında yaşananlarla karşılaştırdı.

Organizatörler ise, Ukrayna ve Gazze'deki durumların farklı olduğunu belirterek bu çağrılara olumsuz yanıt verdiler.

İrlandalı şarkıcı Bambie Thug, yarı final öncesi kostümlerinden siyasi sembolleri çıkarmaları gerektiğini söyledi. Kostümlerinde aslında antik bir Kelt alfabesi olan ve "ateşkes" ile "Filistin'e özgürlük" anlamına gelen Ogham yazısı bulunuyordu.

İsrail adına yarışacak olan 20 yaşındaki Eden Golan, artan güvenlik endişeleri nedeniyle otel odasından çıkmıyor ve ilk kez Perşembe günü ikinci yarı finalde yarışacak.

Daha önce, İsrail'in 'Ekim Yağmuru' adlı şarkısının sözleri, "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle yarışmadan men edilmiş, ancak şarkının sözleri değiştirilerek yarışmaya dahil edilmişti.

Salı günkü yarı finalde Sırbistan, Portekiz, Slovenya, Ukrayna, Litvanya, Finlandiya, Kıbrıs, Hırvatistan, İrlanda ve Lüksemburg finale yükseldi. Azerbaycan, Moldova, İzlanda, Avustralya ve Polonya ise elendi.

Filistin, İsveç, Müzik, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin Kefiyesi Tartışması - Son Dakika

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