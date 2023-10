Filistin için barış çağrısı yapan Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Filistin için barış çağrısında bulunduğu için İsviçre'de düzenleyeceği konserleri iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından video yayınlayan ve Filistin için barış çağrısında bulunan Fazıl Say, İsviçre'de düzenleyeceği konserlerinin, iptal edildiğini duyurarak karara tepki gösterdi.

FİLİSTİN İÇİN BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDUĞU İÇİN KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Konserlerinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Fazıl Say, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır. 23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN YAKLAŞIMINI SAĞDUYULU VE BARIŞÇIL BULDUM, DESTEKLEDİM"

Sözlerini sürdüren Say, "Orta Doğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım. Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum . İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda "sağduyulu ve barışçıl" buldum, destekledim. Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız." dedi.

"BU RAHATSIZ EDİCİ OLAY BABINDA GÜVENİM OLDUKÇA SARSILDI"

"Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim." diyen Say, "Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.