Filozof ve yazar Byung-Chul Han, modern toplumlarda denetimden yoksun teknolojinin toplumu tekdüzeleştirdiğini ve köleleştirdiğini söyledi.

Güney Kore kökenli Alman vatandaşı filozof ve yazar Byung-Chul Han'a, Katalonya'daki Ramon Llull Üniversitesinin tarihinde ilk kez iki fakültesinin (Mimarlık ve Felsefe) ortak önerisi doğrultusunda fahri doktora ünvanı verildi.

Üniversite, "teknolojik toplumun büyük paradokslarından bazılarını analiz eden ve daha büyük olanaklar ile verimliliğin daha büyük özgürlük veya daha iyi insan ilişkileri anlamına gelip gelmediğini sorgulayan bir düşünür olması" gerekçesiyle Han'a fahri doktora ünvanı verildiğini açıkladı.

Barselona'daki Santa Maria del Mar Bazilikasında düzenlenen fahri doktora töreninde konuşan Han, "Siyasi denetimden ve etik değerlerden yoksun teknoloji, canavarca bir biçim alarak insanları köleleştirebilir." dedi.

Ruh mimarisi önerisi

Teknolojinin insan ruhunu esir aldığını ve tekdüzeleştirdiğini belirten Han, "anlam kavramı ve insani bağları yeniden keşfetmek için bir ruh mimarisi oluşturulmasını" önerdi.

Konuşmasında mimari ve ruh arasındaki ilişkiden örnekler veren ünlü filozof, "Mimari ve ruh birbirini karşılıklı olarak etkiler, birbirini yansıtır, hatta birbirini üretir. Dijitalleşme, ruhun mimarisinin parçalanmasını hızlandırıyor." uyarısında bulundu.

Han, ayrıca bireyciliğin ve topluluk bağlarının aşınmasının sonuçlarına da işaret ederek, topluluk içinde bir yaşam kurmak için ortak anlatıların önemini vurguladı.

Han, bir aile kurmanın temel işlevlerinden birinin "ruhun bir topluluğun parçası haline gelmesini ve içinde kök salmasını sağlamak" olduğunu belirtti.

"Yorgunluk toplumu", "Şeffaflık Toplumu", "Şiddetin Topolojisi", "Tefekkür Yaşamı" adlı kitaplarıyla tanınan Han, 2025'te İspanya'nın en prestijli ödülleri olan Asturias Prensesi'nde "iletişim ve beşeri bilimler" dalında ödül almıştı.