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Frida Kahlo'nun otoportresi 34,9 milyon dolara satıldı - Son Dakika

Frida Kahlo'nun otoportresi 34,9 milyon dolara satıldı

17.11.2021 11:20
Frida Kahlo'nun otoportresi 34,9 milyon dolara satıldı

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun otoportresi New York'taki açık artırmada 34,9 milyon dolara alıcı buldu.

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun otoportresi New York'taki açık artırmada 34,9 milyon dolara alıcı buldu.

BBC'nin haberine göre, bunun Latin Amerika'dan bir sanat eserine ödenen en yüksek fiyat olduğu açıklandı.

Daha önceki rekorun, Frida'nın uzun yıllar ilişki yaşadığı eşi Diego Rivera'nın 2018'de 9,76 milyon dolara satılan eserine ait olduğu belirtildi.

Kahlo'nun Sotheby's Müzayede Evi'nde satılan "Diego y Yo" (Diego ve Ben) adlı eserinin, sanatçının son otoportrelerinden biri olduğu ifade edildi.

Otoportrenin Arjantin'de bir müze sahibi olan Eduardo F. Costantini tarafından satın alındığı bildirildi.

Aynı eser 1990'daki bir müzayedede 1,4 milyon dolara satılmıştı.

Eserde gözü yaşlı Frida Kahlo'nun alnında eşi Diego Rivera'nın resmi yer alıyor.

Diego Rivera, Frida Kahlo, New York, Diego, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Frida Kahlo'nun otoportresi 34,9 milyon dolara satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Frida Kahlo'nun otoportresi 34,9 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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