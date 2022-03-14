Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak

14.03.2022 11:49
Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan çalışmalarla üretilen Frig desenli süs ve kişisel eşyalar, il sınırları içinde yer alan Frigya bölgesinin tanıtımında kullanılacak.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan çalışmalarla üretilen Frig desenli süs ve kişisel eşyalar, il sınırları içinde yer alan Frigya bölgesinin tanıtımında kullanılacak.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in talimatıyla, Tarihi Germiyan Sokağı'nda faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici kadınlar, Frig desenlerini deri çanta, cüzdan, kemer, kolye, anahtarlık, şal, oyuncak bebekler ile çeşitli süs eşyalarına işliyor.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, AA muhabirine, Kütahya'nın çok zengin bir kültüre sahip olduğunu ve bunun gün yüzüne çıkarılmasına ilişkin çalışma yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Frig medeniyetinin de kentin zenginliklerinden olduğunu belirten Telli, şöyle konuştu:

"Bu medeniyetin kullandığı bazı desenleri araştırarak tespit edip arşivledik. Yaklaşık 6 ay önce başladığımız çalışmamızda ulaşabildiğimiz motif ve desenleri günümüze yansıtabilecek şekilde bazı ürünlerde kullandık. Bunu yaparken Kütahya desenlerimizden de örnekler uyguladık. Maksadımız, Frig medeniyetinin ve Kütahya'mızın tanıtımına katkı sunmak ve bu desenleri gelecek nesillere aktarmak."

Telli, hazırladıkları süs ve kişisel eşyaların Kütahya- Eskişehir kara yolu yakınında yapılan Frig Vadisi Karşılama Merkezi'nde sergilenip satışa sunulacağını aktardı.

Atölye şefi Ravza Aksu da el sanatları çalışmalarıyla kentin tanıtımına katkı sunmak istediklerini bildirdi.

Frig desenlerinin yaşatılması için çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Aksu, "Desenleri, herkesin her zaman rahatlıkla kullanabileceği çanta, anahtarlık, kolye, cep telefonu çantası, şal gibi kişisel eşyalar ile süs eşyalarına uygulamamız, desenlerin kısa sürede bilinmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacaktır." dedi.

Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak
Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak
Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak
Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak

YORUMLAR
500
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, KÜTAHYA'DA ZİYARETLERDE BULUNDU DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, KÜTAHYA'DA ZİYARETLERDE BULUNDU Hisarcık'ta çiftçiler 'Ekilmedik Arazi Kalmasın' parolasıyla toplandı Hisarcık'ta çiftçiler 'Ekilmedik Arazi Kalmasın' parolasıyla toplandı

Kütahya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:56 19 yaşındaki hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:10:44. #1.13#
SON DAKİKA: Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement