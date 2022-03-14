Frigya bölgesi Frig desenli çanta, kolye, şal ve oyuncaklarla tanıtılacak - Son Dakika

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan çalışmalarla üretilen Frig desenli süs ve kişisel eşyalar, il sınırları içinde yer alan Frigya bölgesinin tanıtımında kullanılacak.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in talimatıyla, Tarihi Germiyan Sokağı'nda faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici kadınlar, Frig desenlerini deri çanta, cüzdan, kemer, kolye, anahtarlık, şal, oyuncak bebekler ile çeşitli süs eşyalarına işliyor.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, AA muhabirine, Kütahya'nın çok zengin bir kültüre sahip olduğunu ve bunun gün yüzüne çıkarılmasına ilişkin çalışma yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Frig medeniyetinin de kentin zenginliklerinden olduğunu belirten Telli, şöyle konuştu:

"Bu medeniyetin kullandığı bazı desenleri araştırarak tespit edip arşivledik. Yaklaşık 6 ay önce başladığımız çalışmamızda ulaşabildiğimiz motif ve desenleri günümüze yansıtabilecek şekilde bazı ürünlerde kullandık. Bunu yaparken Kütahya desenlerimizden de örnekler uyguladık. Maksadımız, Frig medeniyetinin ve Kütahya'mızın tanıtımına katkı sunmak ve bu desenleri gelecek nesillere aktarmak."

Telli, hazırladıkları süs ve kişisel eşyaların Kütahya- Eskişehir kara yolu yakınında yapılan Frig Vadisi Karşılama Merkezi'nde sergilenip satışa sunulacağını aktardı.

Atölye şefi Ravza Aksu da el sanatları çalışmalarıyla kentin tanıtımına katkı sunmak istediklerini bildirdi.

Frig desenlerinin yaşatılması için çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Aksu, "Desenleri, herkesin her zaman rahatlıkla kullanabileceği çanta, anahtarlık, kolye, cep telefonu çantası, şal gibi kişisel eşyalar ile süs eşyalarına uygulamamız, desenlerin kısa sürede bilinmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacaktır." dedi.