Ganos Dağı'nın eteklerindeki manzarayı tuvale yansıttılar - Son Dakika
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Ganos Dağı'nın eteklerindeki manzarayı tuvale yansıttılar

22.03.2022 10:40
Ganos Dağı'nın eteklerindeki manzarayı tuvale yansıttılar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin, Ganos Dağı eteklerindeki doğayı tuvale yansıttığı çalışmalardan oluşan sergi açıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin, Ganos Dağı eteklerindeki doğayı tuvale yansıttığı çalışmalardan oluşan sergi açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesi ve NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesince düzenlenen "Doğadan Tuvale" etkinliğinde öğrenciler, Kartaltepe Tabiat Parkı, Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ile mavi ve yeşilin buluşmasını resmini çizdi.

Öğrencilerin çalışmalarından oluşan sergi, Süleymanpaşa Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, burada yaptığı açıklamada, doğa turizmine katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın eşsiz güzelliklere sahip olduğunu anlatan İnal, "Daha önce doğa turizmine katkı sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalar yaptık. Daha sonra foto safari etkinlikleri düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Ganos Dağı eteklerinin ekstrem sporlar ve doğa turizmi için gözde yerlerden olduğunu belirterek, "Öğrenciler anlamlı eserler ortaya koymuşlar. Bu tür etkinliklerin daha da artmasını ve doğal güzelliklerin herkese ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz ise kentin tanıtılması ve güzelliklerinin ortaya çıkartılması için fakülte olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Öğrencilere teşekkür belgesi verilmesinin ardından açılan sergi, 23 Mart'a kadar gezilebilecek.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Namık Kemal Üniversitesi, Toros Dağları, Tekirdağ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ganos Dağı'nın eteklerindeki manzarayı tuvale yansıttılar - Son Dakika


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