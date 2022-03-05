Gastronomi kenti Hatay'da "Sokak Lezzetleri Festivali" düzenlendi - Son Dakika

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğiyle "Sokak Lezzetleri Festivali" yapıldı.

Hatay Gastronomi Evi'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Duygu Babat, 2017 yılında açılan bölümlerinde öğrencilere Hatay mutfağı ve kültürünü öğrettiklerini söyledi.

Babat, öğrencilerinin Hatay mutfağını öğrenerek dünyaya yaymak için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan da Hatay mutfağını ve sokak lezzetlerini dünyaya tanıtmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydetti.

Festivalde çeşitli atölye çalışmaları ve yarışmalar yapılırken, açılan yemek stantlarında katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Festivale Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen de katıldı.