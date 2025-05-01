Gazeteci ve Aktör Halil Azizoğlu, Kürt Kıyafetleri Festivali\'nde Şırnak\'ı Temsil Etti

Gazeteci ve AktörHalil Azizoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok ilinin Zaho ilçesinde düzenlenen 3. Şelûşepik ve Geleneksel Kürt Kıyafetleri Festivali'nde Şırnak'ı temsil etti. 29-30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşen festival, renkli sahneleri ve geleneksel dokusuyla bölge halkının yanı sıra farklı ülkelerden gelen katılımcıların da ilgisini çekti.

Uluslararası katılıma açık olan etkinlikte Halil Azizoğlu, Şırnak'a özgü geleneksel "şal şapik" kıyafetiyle sahneye çıkarak kentin kültürel mirasını başarıyla temsil etti. Festival boyunca uluslararası medya kuruluşlarına röportajlar veren Azizoğlu, Şırnak'ın tarihî ve kültürel zenginliklerini tanıtma fırsatı buldu. Özellikle "şal şapik" kültürünün kuşaklar arası aktarımı konusundaki vurguları dikkat çekti.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Azizoğlu, "Kültürümüzü uluslararası platformlarda tanıtmak büyük bir onur. Zaho'nun tarihi ve doğal güzelliklerini de ön plana çıkaran bu organizasyonda yer almak mutluluk vericiydi. Bu imkânı sağlayan başta Zaxo Valisi Sayın Gohdar Shekho olmak üzere festival komitesine teşekkür ediyorum" dedi.

Azizoğlu'nun katılımı, hem Şırnak'ın tanıtımına katkı sundu hem de festival ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Festival, geleneksel Kürt kıyafetlerini yaşatmayı ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.