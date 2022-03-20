Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası, ilk gösterisini 'Daha Adil Bir Dünya' sloganıyla Gerçekleştirdi - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 98 kişilik senfoni orkestrası, 3 yıl süren bir çalışmanın ardından ilk sahne programını gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası, Türk ve dünya müziğinden eserlerle davetlilere müzik resitali sundu.

Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile çok sayıda davetli katıldı. Akademide 3 yıldır hummalı bir çalışma yürüten orkestra, Türk müziği enstrümanları ve klasik batı müziği enstrümanlarının sentezinden oluşan 16 eserlerle dinleyenlere sanat dolu bir akşam yaşattı. 10. Yıl Marşı ve Osmanlı dönemi eserlerin de icra edildiği konserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün", "Dünya 5'ten Büyüktür" gibi dünya siyasi tarihine geçen diplomasi mesajlarından oluşan "Hayal ve Gerçek" eseri büyük beğeni topladı.

"SANATIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Açılış konuşmasında sanata yönelik çalışmalara değinen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sanatın dönüştürücü gücüne inandıklarını belirterek, "Toplumun her kesiminin ortak paydada buluşabildiğini, bir kez daha Gaziosmanpaşa Sanat Akademimiz, orkestrasıyla bizlere gösterdi. Sanat alanında kendini gösteren Gaziosmanpaşa'da, imkanlarıyla gençlere yol gösteren bir belediyecilik anlayışı ile fark oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

HEDEF ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Başkan Usta, "Tahmin ettiğimin çok ötesinde ama çok ötesinde, çok başarılı bir konser ortaya koydular. Başta çok değerli Cengiz hocamıza, bütün öğrencilerimize, sevgili gençlerimize, yürekten teşekkür ediyorum.Gerçekten yapılan çalışmaya verilen emeğe değdi, hepinizin emeklerine sağlık. Bu güzel gösterinin çok daha mükemmelini, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kültür merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi'nde sunmak üzere hepsinin alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız. Tebrik ediyorum, hepinize çok teşekür ediyorum" ifadelerini kullandı.