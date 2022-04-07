'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı - Son Dakika
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'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı

07.04.2022 17:14
'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması kapsamında 9 yıldır düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi eserlerin kabul edildiği 'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması kapsamında 9 yıldır düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi eserlerin kabul edildiği 'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı.

2022 Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması adı altında gerçekleşen 'Geleceğin Ustaları' yarışması için son başvuru tarihi 30 Eylül olarak belirlendi. Yarışmaya katılacak eserler, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki ilgili birime teslim edilmesi gerekiyor.

GELECEĞİN USTALARI HÜNERLERİNİ KONUŞTURACAK

Geleneksel sanatlarımızın gelişimine katkı sağlamak için Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi olmak üzere 5 farklı branşa düzenlenen Geleneksel Sa¬natlar Tasarım Yarışması, yine 5 farklı branştan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Yarışmaya bu alanda amatör veya profesyonel olarak faaliyet gösteren tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri sadece seçeceği bir adet eserle katılabiliyor. Aynı zamanda başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim seviyesi sınırla¬ması bulunmuyor. Yarışmanın şartnamesi ile ilgili detaylı bilgilere www.geleceginustalari.ist adresinden ulaşılabilmek mümkün.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

5 Kasım Cumartesi günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi tarafından düzenlenecek bir törenle dereceye girenlerin duyurulacağı yarışmanın birincisine 30 bin lira, ikincisine 20 bin lira, üçüncüsüne ise 15 bin lira para ödülü verilirken, teşvik olarak da 20 bin liralık para ödülü dağıtılacak.


'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı
'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı
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Zeytinburnu, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Geleceğin Ustaları' yarışması için başvurular başladı - Son Dakika


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