Üye Girişi
Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu - Son Dakika

Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu

17.12.2021 10:06
Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu

Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası'nda, 14. yüzyıla ait kitabe bulundu.

Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası'nda, 14. yüzyıla ait kitabe bulundu.

Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer İltar, gazetecilere yaptığı açıklamada, adada 2009'dan bu yana kazı çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

İltar, bu yıl kule yapısı içerisinde yapılan kazılarda 14. yüzyıla tarihlenen kitabe bulduklarını belirtti.

İlk kez yazılı bir eserle karşılaştıklarını ifade eden İltar, kitabenin ada ve Giresun yöresinin tarihine ışık tutması bakımından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Kitabenin kule yapısının zemininde bulunduğunu ve 3. Aleksios Komnenos dönemine ait olduğunu dile getiren İltar, "Kitabede, adadaki yapı ve surların 'dönemin Giresun Valisi Roustam'ın oğlu Pinkernes Kyrikos'un eşi saygıdeğer Maria Hanımefendi tarafından yaptırıldığı' yazmakta. Bu eser bize adadaki yapıların kim tarafından yaptırıldığı hakkında bilgi vermekte. Kitabede geçen Roustam ismi, bölgedeki Türkmen beyleri ile Komnenos hanedanlığı arasındaki stratejik evlilikler hakkında da bizlere ipucu vermektedir." diye konuştu.

İltar, son zamanlarda bölgede bulunan en önemli eserlerden biri olarak değerlendirilen buluntunun pişmiş topraktan 30x50 santimetre boyutlarında yapıldığını, yazıların beş sıralık kartuş içerisine kaz tüyü ile yazıldığını, verdiği bilgiler bakımından da bölge tarihi adına aydınlatıcı olduğunu aktardı.

Yazının Rusya'dan bir akademisyen tarafından tercüme edildiğini anlatan İltar, şunları kaydetti:

"Kitabe, bize birkaç bakış açısı ortaya koymaktadır. Mesela 'Pinkernes' lakabı önemlidir, imparatorun şarap sunucusu anlamına gelir. Bunun diplomasideki karşılığı imparatora en yakın kişilerden birisi olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla dönemin Giresun valisinin, Trabzon imparatoruna çok yakın bir isim olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle hem bölgedeki ilişkilere ışık tutması hem de Trabzon İmparatorluğu dönemine ait bölgesel bir alfabeyle yazılmış ünik bir eser olması bakımından kitabenin önemi daha da artmaktadır."

Doç. Dr. Gazanfer İltar, 2022 yılında da adada arkeolojik kazıların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu
Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu
Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu
Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu
Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu

Güzel Sanatlar Fakültesi, Giresun Üniversitesi, Giresun Adası, Giresun, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:33 Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar gündem oldu! Kız arkadaşıyla birlikte olmayacak
10:23 Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik
10:19 Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak
10:16 Sıra memur zammında! "Ek zam ve refah payı uygulaması derhal hayata geçirilmeli!"
10:15 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı
10:13 Kuzey Kore'de 11 gün boyunca yas var! Alışveriş yapmak ve gülmek yasak
10:10 A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor
10:03 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı
09:54 Son Dakika: Meteoroloji İstanbul için kar uyarısı yaptı!
09:53 Meğer o da asgari ücretliymiş! Doğu Perinçek canlı yayında açıkladı
Yok artık dedirten hırsızlık! Namazına uyanan cami imamı hayatını şokunu yaşadı Yok artık dedirten hırsızlık! Namazına uyanan cami imamı hayatını şokunu yaşadı         
10:36
Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü! Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!         
10:25
Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak         
10:20
Sıra memur zammında! "Ek zam ve refah payı uygulaması derhal hayata geçirilmeli!" Sıra memur zammında! "Ek zam ve refah payı uygulaması derhal hayata geçirilmeli!"         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 10:40:31. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement