Giresun Adası'ndaki kazılarda 14. yüzyıla ait kitabe bulundu - Son Dakika

Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası'nda, 14. yüzyıla ait kitabe bulundu.

Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer İltar, gazetecilere yaptığı açıklamada, adada 2009'dan bu yana kazı çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

İltar, bu yıl kule yapısı içerisinde yapılan kazılarda 14. yüzyıla tarihlenen kitabe bulduklarını belirtti.

İlk kez yazılı bir eserle karşılaştıklarını ifade eden İltar, kitabenin ada ve Giresun yöresinin tarihine ışık tutması bakımından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Kitabenin kule yapısının zemininde bulunduğunu ve 3. Aleksios Komnenos dönemine ait olduğunu dile getiren İltar, "Kitabede, adadaki yapı ve surların 'dönemin Giresun Valisi Roustam'ın oğlu Pinkernes Kyrikos'un eşi saygıdeğer Maria Hanımefendi tarafından yaptırıldığı' yazmakta. Bu eser bize adadaki yapıların kim tarafından yaptırıldığı hakkında bilgi vermekte. Kitabede geçen Roustam ismi, bölgedeki Türkmen beyleri ile Komnenos hanedanlığı arasındaki stratejik evlilikler hakkında da bizlere ipucu vermektedir." diye konuştu.

İltar, son zamanlarda bölgede bulunan en önemli eserlerden biri olarak değerlendirilen buluntunun pişmiş topraktan 30x50 santimetre boyutlarında yapıldığını, yazıların beş sıralık kartuş içerisine kaz tüyü ile yazıldığını, verdiği bilgiler bakımından da bölge tarihi adına aydınlatıcı olduğunu aktardı.

Yazının Rusya'dan bir akademisyen tarafından tercüme edildiğini anlatan İltar, şunları kaydetti:

"Kitabe, bize birkaç bakış açısı ortaya koymaktadır. Mesela 'Pinkernes' lakabı önemlidir, imparatorun şarap sunucusu anlamına gelir. Bunun diplomasideki karşılığı imparatora en yakın kişilerden birisi olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla dönemin Giresun valisinin, Trabzon imparatoruna çok yakın bir isim olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle hem bölgedeki ilişkilere ışık tutması hem de Trabzon İmparatorluğu dönemine ait bölgesel bir alfabeyle yazılmış ünik bir eser olması bakımından kitabenin önemi daha da artmaktadır."

Doç. Dr. Gazanfer İltar, 2022 yılında da adada arkeolojik kazıların devam edeceğini sözlerine ekledi.