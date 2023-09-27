Gönül Dağı\'ndan ayrılan Burak Haktanır yeniden kadroya dahil oldu

Başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, 4. sezonuyla yayınlanmaya başladı. Daha önce diziye veda eden Burak Haktanır ise ekibe yeniden dahil oldu.

HAPSE GİREREK KADRODAN AYRILMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Köprü Film'in Eskişehir'de TRT için çektiği Gönül Dağı dizisi, 6 yıllık zaman atlamasıyla sezona başladı. Dizinin 107. bölümünde bir sürpriz yaşanacak. Eski kadroda yer alan Burak Haktanır ekibe katılacak. Geçmiş bölümlerde Hamdi karakterine hayat veren oyuncu senaryo gereği hapse girmiş ve ekipten ayrılmıştı. Şimdi Hamdi fenomen diziye geri dönüyor. Hapisten çıkıp tekrar kasabaya gelen karakterin değişimi seyirciyi şaşırtacak.