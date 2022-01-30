Gönüllü akademisyen cami ve Kur'an kursu duvarlarını işlemelerle süslüyor - Son Dakika

Trabzon'da akademisyen Elif Tüba Akçay, öğrencilerinin de desteğiyle yaklaşık 8 yıldır başta cami ve Kur'an kurslarının duvarları olmak üzere ihtiyaç duyulan uygun yerlere geleneksel el sanatları motifleri çiziyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Trabzon Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Elif Tüba Akçay, lisans ve yüksek lisans eğitimi aldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki hocasının yönlendirmesiyle çeşitli mekanlarda kalem işi süslemelerin yapıldığı gönüllü çalışmalara katıldı.

Akçay, 2014 yılından beri de Trabzon'da gönüllü öğrencileri ile süsleme bulunmayan cami ve Kur'an kurslarının duvarlarını geleneksel el sanatları motifleriyle renklendiriyor.

"İşe başladığımız zaman, nakış esnasında o işin içinde buluyoruz kendimizi"

Elif Tüba Akçay, AA muhabirine, kalem işi süslemelerin geleneksel el sanatları arasında önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Geleneksel el sanatlarını yaşatmanın görevleri olduğunu belirten Akçay, bu düşünceden hareketle aralarında mezunların da yer aldığı öğrencilerle gönüllü olarak çalıştıklarını ifade etti.

Akçay, Trabzon'da 4 cami mescidinin kıble duvarına "Allah" ve "Muhammed" lafzının da bulunduğu kalem işleri nakşettiklerini vurgulayarak, Kur'an kurslarında ve bazı vakıf binalarında da çalışma gerçekleştirdiklerini aktardı.

Motiflerin tasarımını kendisinin yaptığını, diğer aşamalara ise öğrencileriyle birlikte devam ettiklerini dile getiren Akçay, "Bulunduğumuz mekana ve metrekaresine göre kompozisyonlarını, tasarımlarını yapıyorum. Kağıda aktardığımız motif üzerinde iğne perdahı yapıyoruz ki kömür tozu duvara iyi geçsin. Kompozisyonumuzu duvara yapıştırıyoruz, kağıt bantlarla ve sonra kömür tozuyla üzerinden tampon yaparak aktarıyoruz. Daha sonrasında da boyamaya geçiyoruz, rötuşlarını, temizliğini yaparak teslim ediyoruz." diye konuştu.

Akçay, kullandıkları motiflerin, Kur'an-ı Kerim süslemesinde yer alan motifler olduğunu anlatarak, "Gelenekselliği devam ettirmek açısından tüm kompozisyonlarda, geleneksel Türk motifleriyle birlikte yaptığım tasarımları uyguluyoruz." dedi.

İhtiyaç duyulan daha fazla yerde çalışma yapmayı istediklerine dikkati çeken Akçay, "Bize talep geldiği takdirde bütün malzemelerimizle, o an öğrencilerimden kimler müsaitse yanıma alıyorum ve istenilen tasarıma kalem işini nakşedip görevimizi tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçay, çalışmalarda, ekonomik güçleri yettiği kadarıyla temin ettikleri plastik ve akrilik boyalar, çizdikleri motife göre zaman zaman da imitasyon altın içeren boya kullandıklarını anlattı.

Öğrencileriyle yaptıkları bu tür çalışmalardan keyif aldıklarını ve çok da eğlendiklerini ifade eden Akçay, tek isteklerinin ise yaptıkları çalışmaların kıymetinin bilinmesi olduğunu sözlerine ekledi.

"Bu tür çalışmalar sayesinde bileğimiz güçleniyor, fırçamız düzeliyor"

Sevdanur Mollamusaoğlu ise okuldan iki yıl önce mezun olmasına rağmen çalışmalara severek katıldığını söyledi.

Akçay'ın gönüllü çalışmalara önem verdiğini vurgulayan Mollamusaoğlu, "Öğrencilik yıllarımızda da çok defa bu tür çalışmalara katıldık. Elif hocam o zamandan beri elini üzerimizden çekmiyor sağ olsun. O zamandan beri kalem işlerine gidiyoruz gönüllü olarak, Allah devamını getirir inşallah." dedi.

Mollamusaoğlu, minyatür dersleri verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tür çalışmalar sayesinde bileğimiz güçleniyor, fırçamız düzeliyor. Elif hocam hep, 'Fırçanız bereketli olsun, kaleminiz güzel olsun.' der. Bize katkı sağlıyor her anlamda. İnsanı ruhen dinlendiriyor, sakinleştiriyor. Bir kazanç elde etmiyorsun ama o içindeki rahatlama, o güzellik bambaşka şeyler katıyor insana."