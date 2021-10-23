13 yaşındaki İlyun, Mozart'ın 13 numaralı konçertosunu çaldı - Son Dakika

ADANA'da, 4 yaşından itibaren piyano eğitimi alan, yurt içinde ve dışında birçok yarışmayı kazanan İlyun Bürkev (13), Çukurova Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkarak Mozart'ın 13 numaralı Piyano Konçertosu'ndan bir bölüm çaldı.

4 yaşından bu yana piyano eğitimi alan, birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan, mayıs ayında da 'Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik elde edip, 'En İyi Chopin Yorumcusu' ve 'En İyi Ulusal Beste Yorumcusu Ödülü'nü alan İlyun Bürkev, Motzart Gecesi'nde ÇDSO ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahneye çıktı. Mozart'ın 13 numaralı piyano konçertosunu çalan Bürkev, salonu dolduran sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Şef Eray İnal'ın yönettiği konserde, Kayahan Karaca da Motzart'ın Klarnet Konçertosu'nu seslendirdi.