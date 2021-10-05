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16. Contemporary İstanbul, ön izlemeyle Tersane İstanbul'da başladı - Son Dakika

16. Contemporary İstanbul, ön izlemeyle Tersane İstanbul'da başladı

05.10.2021 18:27
16. Contemporary İstanbul, ön izlemeyle Tersane İstanbul'da başladı, System.String[]

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 16. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesi gerçekleşti.

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 16. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesi gerçekleşti.

Contemporary Istanbul, 9 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve sanatseverleri Tersane İstanbul'da ağırlıyor.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada Tersane İstanbul'u 3 yıl önce gördüğünde çok heyecanlandığını ifade ederek, burada çok güzel etkinliklerin yapılabileceğine o zaman karar verdiğini söyledi.

Özellikle yabancı katılımcı galerilerin Tersane İstanbul'a nasıl galeri açabileceklerini sorduğuna değinen Güreli, "Contemporary Istanbul dediğimiz aslında İstanbul ve Türkiye'ye katılan bir değerdir. İnsanların buraya geldiklerinde heyecan duymalarının sebebi aslında İstanbul'un böyle bir olanağa kavuşmasındandır." dedi.

Güreli, Turizm Geliştirme Ajansıyla birlikte bu yıl tanıtım amaçlı basın operasyonu yürüttüklerine dikkati çekerek, "Yurt dışından 24 basın mensubu geldi, bu sabah bir basın toplantısı yaptık onlarla. İçlerinden Alman bir gazeteci 'Bu dünyanın en iyi fuarı, ben bunu böyle yazacağım. Bir çağdaş sanat fuarı böyle bir ortamda böyle olmalı' diye konuştu. Artık insanların Venedik'e gittiğinde 'İstanbul gibi olmuş' demesini istiyorum." dedi.

Dünyadaki çağdaş sanat fuarlarının rekabeti olduğunu belirten Güreli, "Sanat, galeriler ve sanat ortamı fuarcılığın yüzde ellisi, diğer yarısı şehrin kendisi, sunduğu hizmetler, ulaşım, burada yeme-içme servisi, sosyal alanlarda sunduğu deneyim. Bakın şu Haliç sahilindeki deneyimi dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamazsınız." ifadelerini kullandı.

Proje yönetimi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve World Architecture Festival Awards 2019'un "Gelecek Projeleri" kategorisinde yer alan Tersane İstanbul'da gerçekleştiren Contemporary İstanbul, 7-10 Ekim'de genel ziyaretçiye açılacak.

Contemporary İstanbul'da bu yıl Seul'den AB gallery, İstanbul'dan Ambidexter, Düsseldorf'tan Anna Laudel, İstanbul'dan Arton İstanbul, Art Refinery, Artopol, Tahran'dan Bavan Gallery, İstanbul'dan Bozlu Art Project, Büro Sarıgedik, C.A.M. Galeri, New York'tan C24, Zürih'ten Claudia Schmidt, İstanbul'dan Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri Miz, Galeri Nev, Barselona'dan Galeria Joan Gaspar, İstanbul'dan Galerist, Berlin'den Hotel Mond Fine Art, Tahran'dan Iranshahr Art Gallery, İstanbul'dan İstanbul 74, Londra'dan JD Malat Gallery, JD Malat Project, Tahran'dan Khak Gallery, Lizbon'dan Mariana Custodio, New York'tan Marlborough Gallery, İstanbul'dan Martch Art Project, Kiev'den Mironova Gallery, Tahran'dan Mohsen Gallery, İstanbul'dan Öktem Aykut, Onearc Galeri, PG Art Gallery, PI ARTWORKS, PILEVNELI, Berlin İstanbul x König, İstanbul'dan Pilot Galeri, Piramid Sanat, Red Art, Sanatorium, Moskova'dan Szana Gallery, Barselona'dan Villa Del Arte, İstanbul'dan Vision Art Platform, X-IST, Berlin'den Zilberman galerileri yer alıyor.

Katılımcı kurumlar arasında ise Akbank Sanat, Arthouse, Baksı Müzesi, EKAV, Halka Sanat, İyilik İçin Sanat Derneği, Kalyon Kültür, OMM Müzesi, Radar Art Project, Şekerbank Açık Ekran bulunuyor.

Etkinlik ayrıca Kıraçlı Sergisinin drone görüntüleriyle Baksı Müzesi, Yıldız Holding- Ekrem Yalçındağ & Burhan Doğançay diyalog, Nef – Sıtkı Kösemen – Dönüşümler, Tosyalı Holding- 100 yaşındaki heykelci: İlhan Koman, Hepsiburada – Akrasia ve The Yard - Evdeyim Evdeyim Evdeyim sergilerine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul, Türkiye, Berlin, Tahran, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 16. Contemporary İstanbul, ön izlemeyle Tersane İstanbul'da başladı - Son Dakika


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