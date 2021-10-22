3. Uluslararası TSM Korolar Festivali sona erdi - Son Dakika

Mardin'de düzenlenen 3. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali sona erdi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kamor Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, 5 koro ve çeşitli sanatçılar sahne aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verdi.

Mardinlilerin festivale ilgi göstermesinin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Demirtaş, koro sanatçılarına da teşekkür etti.

Festival koordinatörü Hicran Temur ise 2 gün boyunca Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den 11 koroyu misafir ettiklerini söyledi.

Mardin halkının inanılmaz ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Temur, "Bu güzel amfi tiyatro tıklım tıklım doldu. Biz Mardin'de olmaktan çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum Mardin halkına." ifadelerini kullandı.