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9. Boğaziçi Film Festivali başladı - Son Dakika

9. Boğaziçi Film Festivali başladı

23.10.2021 21:50
9. Boğaziçi Film Festivali başladı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca gerçekleştirilen 9. Boğaziçi Film Festivali, Atlas Sineması'nda yapılan törenle başladı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca gerçekleştirilen 9. Boğaziçi Film Festivali, Atlas Sineması'nda yapılan törenle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin "Kurumsal İş Ortaklığı", "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen festival, takipçilerini 30 Ekim'e kadar sinema salonlarında ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı konuşmada, sinemanın kültürün önemli taşıyıcılarından biri olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak Sinema Genel Müdürlüğü ile bir yandan sinema sektörünün aktörlerine destek vermeye devam edip aynı zamanda bu tip festivalleri de desteklediklerini ifade eden Demircan, "Boğaziçi Film Festivali geçtiğimiz yıllarda uluslararası ağıyla çok başarılı işlere imza attı. Bugün de yeni bir heyecanla dünyanın pek çok farklı bölgesinden gelen filmleri 1 hafta boyunca İstanbullu sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Beyoğlu'nun sinemanın kalbi olduğunu belirterek, "Her yıl başarıları artarak gelişen bir festivalin 9'uncusuna erişmek mutluluk verici. AKM'nin açılışıyla birlikte başlayacak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'yle sanat dolu bir döneme girmiş olduk. Umarız bu güzellikler devam eder." diye konuştu.

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç, festivalin bu yıl pandeminin gölgesinden biraz olsun kurtulduğunu, uluslararası katılımcılarla sinemaseverlere dolu bir program sunduklarını anlattı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Reis Çelik, sanatın olmadığı yerde kavga çıkacağını, yeryüzünde sanat dışında insanlara sadece barış öneren başka bir şey tanımadığını belirtti.

Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin bu yılki onur konukları Bosnalı yönetmen Danis Tanovic ve Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas olacak.

Festival Direktörü Ogün Şanlıer'in elinden ödülü alan Tanovic, İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tanovic, "Bu gece gösterilecek filmim TRT ortak yapımı bir film. Tüm desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. İçeriğinde bazı yerel espriler var, anlaşılması biraz zor olabilir ama nihayetinde mesajın size geçeceğini umuyorum. İyi seyirler." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından 27. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren "Komşuluk Halleri/ Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmi gösterildi.

Festival Programı

Atlas 1948 Sineması'nda Aydın Orak'ın "Sabırsızlık Zamanı" filminin gösterimi ekip katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kadıköy Sineması'nda ise Isabel Lamberti'nin "Last Days of Spring", Susana Nobre'nin "Jack's Ride" ve Juja Dobrachkous'un "Bebia, My Only Desire" filmleri seyirciyle buluşacak.

Festivalin ikinci gününde, Atlas 1948 Sineması'nda Ahmet Toklu'nun "Pota", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" ve Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmleri gösterilecek.

Kadıköy Sineması'nda ise Wei Shujun'un "Ripples of Life", Chema Garcia Ibarra'nın "The Sacred Spirit", Han Shuai'nin "Summer Blur" ve Kiro Russo'nun "The Great Movement" filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Tanovic, 24 Ekim'de "masterclass" etkinliğiyle sinemaseverlerle buluşacak. Carlos Reygadas ise 29 Ekim'de düzenlenecek "masterclass" ile sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Festivalin kapanışı ise 29 Ekim'de başrollerinde Benedict Cumberbatch ve Claire Foy'un yer aldığı, yönetmenliğini Will Sharpe'nin yaptığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası/ The Electrical Life Of Louis Wain" filmiyle yapılacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 9. Boğaziçi Film Festivali başladı - Son Dakika


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