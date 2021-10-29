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Adana usulü Squid Game: 'Büyük ödül Adana Kebap' - Son Dakika

Adana usulü Squid Game: 'Büyük ödül Adana Kebap'

29.10.2021 09:11

Adana usulü Squid Game: 'Büyük ödül Adana Kebap' Adana'da 15 genç, son zamanların en popüler dizisinin parodisini çekti Kimsenin kazanamadığı oyunda herkese kebap ısmarlandı Kebapçı Uğur Aydın: "Çok güzel bir video oldu" Adana'da 15 genç, oluşturdukları ekiple Adana usulü Squid Game oynadı.

Adana usulü Squid Game: 'Büyük ödül Adana Kebap'

Adana'da 15 genç, son zamanların en popüler dizisinin parodisini çekti

Kimsenin kazanamadığı oyunda herkese kebap ısmarlandı

Kebapçı Uğur Aydın:

"Çok güzel bir video oldu"

ADANA - Adana'da 15 genç, oluşturdukları ekiple Adana usulü Squid Game oynadı. Kimsenin kazanamadığı oyunun sonunda ise herkese Adana Kebap ısmarlandı.

Dünya genelinde 110 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan Squid Game, dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi. Kebapçı Uğur Aydın ise dizideki kıyafetlerden satın alıp, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 15 genç ile oluşturduğu ekiple Adana usulü Squid Game oynadı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında oynanan oyunda bir barfiks platformu kuruldu ve altına balçık konuldu. Bir demirin sağlam, diğer demirin ise kırılabilir olduğu platformu hiç kimse tamamlayamadı. Oyunun sonunda ise herkese Adana Kebap ısmarlandı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan video ise kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı.

"Çok güldük, eğlendik"

Kebapçı Uğur Aydın, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Aydın, "Squid Game, dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi ve bizde ona istinaden güzel bir Adana versiyonu çekelim dedik. Çokta güzel oldu video. Çok güldük, eğlendik. Adana olduğumuz içinde ödülümüz kebaptı. Biz kebabı ödül olarak verdik. Ancak hiç kimse oyunu tamamlayamadı. Video sosyal medya platformlarına yeni yüklenmesine rağmen binlerce kez izlendi ve beğenildi" diye konuştu.

"Adanalılar olarak yemek bizim için vazgeçilmez"

Oyunda oynayan Semih Reyhan ise Adana Kebap için herkesin birbirinin kuyusunu kazdığını söyleyerek, "Bu video da biz kebap için yaşadığımızı belirttik. Çok güzel bir video oldu. Herkes tarafından çok beğenildi. Devamı eğer çok beğenilirse gelecek. Oyunu aslında hepimiz kaybettik ama hepimiz sonunda kebap yedik. Bir kebap için herkes birbirinin kuyusunu kazdı. Biz Adanalılar olarak yemek bizim için vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.

Adana usulü Squid Game: 'Büyük ödül Adana Kebap'
Adana usulü Squid Game: 'Büyük ödül Adana Kebap'
Adana usulü Squid Game: 'Büyük ödül Adana Kebap'
Adana usulü Squid Game: 'Büyük ödül Adana Kebap'

Squid Game, Uğur Aydın, Aydın, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Adana usulü Squid Game: 'Büyük ödül Adana Kebap' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana usulü Squid Game: 'Büyük ödül Adana Kebap' - Son Dakika
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