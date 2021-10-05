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Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Köken için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Köken için hatıra ormanı oluşturuldu

05.10.2021 18:08
Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Köken için hatıra ormanı oluşturuldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Melih Köken adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Melih Köken adına hatıra ormanı oluşturuldu.

İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini köyü yolu üzerinde bulunan alanda hayata geçirilen hatıra ormanı için ilk fidanlar dikildi.

Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Alper Pehlivanlı, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, 11 yıl oda başkanlığı yapan Melih Köken'in beyefendi kişiliği ile herkesim tarafından takdir edilen ve sevilen bir kişi olduğunu belirtti.

Melih Köken'in adını yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduklarını dile getiren Pehlivanlı, şöyle konuştu:

"Melih Köken başkanımız geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de elim bir trafik kazası ile aramızdan ayrıldı. Bizde odamız ve meslektaşlarımız olarak adını yaşatmak ve kendisini anlak için hatıra ormanı oluşturmak istedik. Talebimiz Afyonkarahisar orman İşletme Müdürlüğü tarafından olumlu karşılandı ve bize bir alan ayrıldı. Burada 120 adet karaçam fidanını Melih Köken başkanımız için toprakla buluşturacağız."

Konuşmaların ardından çok sayıda eczacıların da bulunduğu katılımcılar tarafından orman için ayrılan alana fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimine Eczacılar Odası Başkanı Pehlivanlı'nın yanı sıra Melih Köken'in eşi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tülay Köken, SGK Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidan, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül ile meslektaşları katıldı.

Pehlivanlı, Karahisar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Köken için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Köken için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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