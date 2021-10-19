"Anadolu Parsı" olmayı hedefleyen dağcı 39'uncu tırmanışını Esence zirvesine yaptı - Son Dakika

Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan Balıkesirli profesyonel dağcı Erdek Cennet, 39'uncu tırmanışını Erzincan'ın en yüksek dağı olan Esence'ye gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Üzümlü ilçesine gelen Erdek Cennet, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı eteklerinde bulunan Çamlık kamp alanından tırmanışına başladı.

Cennet, tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kentin en yüksek noktası olan dağın zirvesine tırmandı.

Bu tırmanışla projesi kapsamında 39. tırmanışını yapan Cennet, AA muhabirine, 81 ildeki 81 zirveye solo tırmanış yapmak için yola çıktığını anlatarak, bunu gerçekleştirmek için tırmanışa devam ettiğini söyledi.

Cennet, "Projem 81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı unvanı projesidir. Bu proje, 81 ilimizdeki o ilin en yüksek dağının zirvesine solo tırmanışı yapılıp Anadolu Parsı unvanı verilmesi yönünde projedir. Bugün Erzincan Esence Dağı zirve tırmanışını gerçekleştirdim. Bu zirve benim için çok önemli ve anlamlı. Bu tırmanışta arka arkaya 3 günde 3 ildeki üçüncü zirveye tırmandım. Önceki gün Gaziantep'te Sof Dağı tırmanışını, dün de Diyarbakır Makam Dağı'nda zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdim. Bugün de Esence Dağı zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdim." dedi.

Esence Dağı'nın kendisi için sürpriz dağ olduğunu ifade eden Cennet şu ifadeleri kullandı:

"Görüntüsü ve doğası çok muhteşem. Tırmanışa başladığım zaman bulutlar dans ederek adeta benimle yürüyerek zirveye kadar bana eşlik etti. Bulutların dansı muhteşemdi. O bulutları nefes diye içime çektim, bu çok önemliydi ardından kar yağdı. Bu mevsimde o birikmiş karı alıp onun tadına baktım. Muhteşem ötesi bir duygu. Zirvede Yedigöller'i gördüm. Zirve ve Yedigöller tarafı bulutlu değildi, hava açıktı ve oranın muhteşem bir manzarası var. Hayran kaldım."