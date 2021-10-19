Ankara Film Festivali'nin "Onur Ödülleri" açıklandı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca 4-12 Kasım'da düzenlenecek 32. Ankara Film Festivali'nin "Onur Ödülleri" açıklandı.

Festival Yönetmeni İnci Demirkol, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü'ne, sinemada 50. yılını geride bırakan, beyazperdede kadın karakterleri ustalıkla canlandıran oyuncu Perihan Savaş'ın layık görüldüğünü bildirdi.

Perihan Savaş'ın çocuk yaşta oyunculuğa başladığına işaret eden Demirkol, "Tiyatroda, sinemada ve televizyonda oyunculuk gücünü farklı karakterlere can vererek kanıtlamış Perihan Savaş, sinemada 1970'lerden günümüze Bedrana, Kırlangıç Fırtınası, Kaşık Düşmanı, İpekçe, Karılar Koğuşu ve Eve Dönüş gibi çok sayıda unutulmaz filmde, çok değişik kadın imgeleri yarattı, ödüller aldı. Perihan Savaş sinemaya 1971'de başlamıştı. Bu yıl bu değerli oyuncumuzun 50. yılını kutlamak ve emeklerine teşekkür etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Sanat Çınarı Ödülü'nün feminist yazar, akademisyen ve edebiyat eleştirmeni Erendiz Atasü'ye verileceğini belirten Demirkol, Atasü'nün kadınların varlığını kendine özgü anlatım diliyle duyurduğunu vurguladı.

Demirkol, Atasü'nün "kadının varoluşunu anlatırken kendisi de örnek bir varoluş sergilediği, yaşamı boyunca duruş ve inançlarından ödün vermediği" için "Sanat Çınarı" seçildiğini kaydetti.

Kitle İletişim Ödülü'ne ise karikatürist, yönetmen ve senarist Gani Müjde'nin layık görüldüğünü ifade eden Demirkol, Müjde'nin bu ödülü alma gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Gani Müjde, seveni kadar sevmeyeninin de çeşitliliğiyle, çizdiği yol ve üreticiliğiyle, yaratıcılığındaki dönüşümlerle Türkiye'nin yakın tarihine çok benzer. Türkiye'de mizah üretiminin son 40 yılına vurduğu damga nedeniyle, bu yıl Kitle İletişim Ödülü'ne değer bulundu."

32. Ankara Film Festivali, 4 Kasım'da CerModern'de düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak. Törende, Onur Ödülleri sahiplerine takdim edilecek.