Antalya'da 11. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali başladı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanı "Gazipaşa" isminin ilçeye verilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 11. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali başladı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivale Kaymakam Orhan Altun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, bazı kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, kortej yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, festivalin ilçeyle özdeşleşen çekirdeksiz nar ile ilçede yetişen tropikal meyvelerin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Çekirdeksiz narın yanı sıra muz, avokado, ejder meyvesi, mango, passiflora, longan, papaya gibi yaklaşık 20 çeşit tropikal meyveyi festival aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bizler de belediye bünyesinde tropikal bahçe kuruyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar nar ile tropikal ürünlerin bulunduğu stantları gezdi.

İki gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek.