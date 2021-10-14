Antalya'da 6. Kaleiçi Old Town Festivali başladı - Son Dakika

Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali geleneksel kortejle başladı.

Muratpaşa Belediyesince gerçekleştirilen festivalin açılış kortejinde, 14-17 Ekim'de Kaleiçi sokaklarında sahne alacak gösteri ekipleri, bando takımı ve vatandaşlar yer aldı. Karaalioğlu Parkı'nda başlayan ve antik kent sokaklarında devam eden kortej, bu yıl ana etkinlik alanı olarak belirlenen Karaalioğlu Parkı'ndaki sahne alanında son buldu.

Festival kapsamında Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası tarafından konser düzenlendi.

Kaleiçi'nin yüzyıllara uzanan hikayesini dünyayla buluşturmak, antik kentlerin dayanışma içinde korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen festivalde, bu yıl 27 noktada 187 etkinlik yapılacak. 21 ülkeden 39 konuk şehrin ağırlanacağı festivalde, her akşam saat 20.00'de Yıldızlı Geceler ve Akşam Sefası konserleri verilecek.

Konser programı kapsamında Elif Sanchez, Gencer Savaş Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Emir Ersoy Project, Trio Patara, piyanist Iraz Yıldız, Onur Nugay ve Muharrem Kızılarslan sahne alacak.

Festivalde konserlerin yanı sıra sergiler, yoga etkinlikleri, imza günleri, resimden seramik ve heykele sanatın farklı alanlarında gerçekleştirilecek çalıştaylar, tavla turnuvası, performans gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşiler, doğaçlama tiyatro gösterileri ve mutfak atölyeleri gerçekleştirilecek.