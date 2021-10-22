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BBDSO, "Beethoven-Mozart" konserinde piyanist Emre Elivar'ı konuk etti - Son Dakika

BBDSO, "Beethoven-Mozart" konserinde piyanist Emre Elivar'ı konuk etti

22.10.2021 00:22
BBDSO,

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), piyanist Emre Elivar eşliğindeki "Beethoven-Mozart" konserinde, klasik müzik resitali sundu.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), piyanist Emre Elivar eşliğindeki "Beethoven-Mozart" konserinde, klasik müzik resitali sundu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri Oğuzhan Balcı yönetti.

Konserde, Beethoven ve Mozart'ın önemli eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda piyanist Elivar ve şef Balcı uzun süre alkışlandı.

Beethoven, Balcı, Müzik, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat BBDSO, 'Beethoven-Mozart' konserinde piyanist Emre Elivar'ı konuk etti - Son Dakika


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