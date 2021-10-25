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Bilecik'te Çukurören Biberi'ni Tanıtım Şenliği yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te Çukurören Biberi'ni Tanıtım Şenliği yapıldı

25.10.2021 09:27
Bilecik'te Çukurören Biberi'ni Tanıtım Şenliği yapıldı

Bilecik'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çukurören Köy Muhtarlığı iş birliğinde "Çukurören Biberi'ni Tanıtım Şenliği" gerçekleştirildi.

Bilecik'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çukurören Köy Muhtarlığı iş birliğinde "Çukurören Biberi'ni Tanıtım Şenliği" gerçekleştirildi.

Çukurören köyünde düzenlenen etkinlikte konuşan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 150 yıllık ata tohumuyla üretilen kırmızı biberin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmaya hazır beklediğini söyledi.

Çukurören biberinin coğrafi işaretinin alındığını, markalaştırmaya ve pazara sunulmaya hazır hale geldiğini ifade eden Vali Kızılkaya, "Dizilmesi, kurutulması zahmetli olan biberin modern imkanlardan yararlanarak üretim sürecini kısaltmak için muhtarlığımızın talebi olan kurutma makinesinin temin edilmesi konusunda üzerimize düşen görevi yapacağız. İyi tarımın geliştirilmesi adına ilimizde çalışmalar devam ediyor. İlimiz birçok tarımsal ürünü farklı üretim teknikleriyle ve ata tohumuyla bünyesinde barındıran üreten önemli bir tarım kenti." diye konuştu.

"Bilinçli üretim konusunda öncü olmak istiyoruz"

Vali Kızılkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gübre kullanımında toprak analizi çok önemli. Bir toprak analizi 85 lira. İl genelinde tüm ilçelerde 8 bin çiftçinin toprak analizinin yüzde 50 destekli olarak analiz ettirip bilinçli üretim yapması konusunda öncü olmak istiyoruz. Analizi yapılacak numuneleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz Bursa'da laboratuvarda analiz ettirip toprak isteği, bitki ve besin isteğini tespit edecek. Gübre hangi oranda ve ne olacağı hususunda raporları düzenleyip vatandaşlarımızın bilinçli tarım yapmasına katkı sağlanacaktır." dedi.

"Devir markalaşma ve kendini fark ettirme devri"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da Bilecik'in toprak yapısı ve iklim özellikleriyle önemli topraklara sahip olduğunu belirterek, "Bu özelliklerin olması ilimizde kaliteli ve verimli ürünlerin yetişmesine vesile oluyor. Coğrafi işareti alınan kırmızı biberi bir yiyen, bir yemeyen pişman. Devir markalaşma ve kendini fark ettirme devri. Ulusal düzeyde biberimizin pazarlamasını yaparak, hem köyümüzün hem ilimizin hem de biberimizin reklamını yapmış oluruz." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da kentin her köşesinde ayrı ayrı güzelliklerin bulunabileceğini dile getirdi.

Köy Muhtarı Muhittin Dündar ise 150 yıldır genetiği değiştirilmeyen tohumla kırmızı biber üretimini yaptıklarını anlattı.

Ertuğrul Gazi Söğüt Zeybek ekibinin halk oyunları gösterisinin ardından Vali Kızılkaya ve Milletvekili Yağcı, iyi tarım uygulama eğitimi ile ilk yardım farkındalık eğitimi sertifikalarını verdi.

Etkinlik, Vali Kızılkaya ve Milletvekili Yağcı'nın köy halkı tarafından "Biber Sokak" olarak adlandırılan sokağı ziyaretiyle sona erdi.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ile diğer ilgililer katıldı.

Milletvekili, Türkiye, Bilecik, Tarım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te Çukurören Biberi'ni Tanıtım Şenliği yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te Çukurören Biberi'ni Tanıtım Şenliği yapıldı - Son Dakika
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