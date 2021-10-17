"Buluşma" sergisi Ruberu Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika

Ruberu Sanat Galerisi'nde, 13 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Buluşma" sergisi açıldı.

Beyoğlu'nun Galata semtinde yer alan galerinin ikinci sergisinde küratörlüğü Murat Kösemen üstlendi.

Galerinin kurucusu, sanat tarihçisi İsmail Erdoğan, açılış öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Buluşma'nın galerinin ikinci sergisi olduğunu değinerek, insanların ayrıştığı bir dünyada sergiyle onları buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Erdoğan, sergide farklı tür, yaş, düşüncelerden sanatçıların eserlerinin yer aldığını aktararak, "Hatta farklı milletlerden sanatçıların olduğu bir sergi olarak bir buluşma gerçekleştirdik. Sergimiz 1 ay devam edecek yani 16 Kasım'a ziyaret edilebilir." dedi.

Sergide eseri yer alan karikatürist Dağıstan Çetinkaya, serginin kendi alanında güzel işler yapan genç ve usta isimleri bir araya getirdiğini söyledi.

Çetinkaya, "Pandemiden sonra insanların içine kapandığı bir ortamda böyle yüz yüze bir buluşma ortaya çıkarması güzel bir şey. Sergide yer alan eserlerim, 30 yıllık birikimin neticesinde çizdiğim çizgilerin bir de 3 boyutlu denemesini yapmıştım, o eserle yer alıyorum. Nadir yer aldığım sergilerden birisi. Bu kadar farklı türün yer aldığı bir sergide benim de eserlerimin renk kattığını düşünüyorum." diye konuştu.

"Eserimde Uzak Doğu ve Türk sanatını buluşturuyorum"

Çinli sanatçı Said Chuanyi Lei de farklı teknik ve kavramlardan sanatçıların yer aldığı karma bir sergide yer almaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, "Sergiye iki eserimle katıldım. Ben daha çok İznik çinisi, kediler ve İstanbul üzerine çalışıyorum. Serginin ismiyle uyumlu olarak eserimde Uzak Doğu ve Türk sanatını buluşturuyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Kasım Tan ise tarzını kırsalı bırakıp kentleşmeye yönelen toplumun, burada yaşadığı uyumsuzluk ve arada kalmışlığını resmetmek olarak açıkladı.

Daha çok portre çalışmaları olduğuna dikkati çeken Tan, "Figürleri izleyiciyle göz göze getirip duygularıyla izleyiciyi resme dahil ediyorum ve izleyicinin eserde kendisine ait duyguları keşfetmesine çalışıyorum." dedi.

Sergide ayrıca Dr. Naoki Yamamoto Japon Çay Seremonisi etkinliği gerçekleştirdi.

Said Chuanyi Lei, Kasım Tan, Hikmet Barutçugil, Büşra Yurtseven, Hüseyin Ünlü, Dağıstan Çetinkaya, Kamil Açıkgöz, Meryem Akkuş, İsmail Erdoğan, Engin Korkmaz, Mustafa Sönmez, Süleyman Saim Tekcan, Tuğba Renkçi Taştan'ın eserlerinin yer aldığı "Buluşma" sergisi 16 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.