Bursa'da tarihi Osman Fevzi Efendi Köşkü'nün restorasyonuna başlandı - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarında 19'uncu yüzyılda inşa edilen Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası'nın köşk yapısı ayağa kaldırılarak Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, restorasyonun ardından Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi olarak Bursa'ya hizmet verecek tarihi yapıdaki çalışmalar düzenlenen raspa töreniyle başladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Yıldırım'ı tanımlarken "Değerlerin Şehri Yıldırım" sloganıyla yola çıktıklarını, bu değerlerden birini daha ihya ederek Yıldırım'a kazandıracaklarını söyledi.

Açacakları sosyal yaşam merkeziyle hem Osman Fevzi Efendi'nin adını yaşatacaklarını hem de vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği bir mekanı hizmete sunacaklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada hayata geçireceğimiz kültürel ve sanatsal faaliyetlerle geçmişi geleceğe bağlayacağız. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağımız tarihi yapıyı, Bursa'nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacak bir merkez haline getireceğiz. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi binası 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir bina. Giriş katı ve bahçesiyle sosyal tesis olacak şeklinde hizmet vereceğimiz mekanın üst katlarında da sergi ve toplantı salonları yer alacak. Bu mekanı inşallah Eylül ayında vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız."

Konuşmaların ardından tarihi binada restorasyon çalışmaları başladı.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Sema Pamukçular ve vatandaşlar katıldı.