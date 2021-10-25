Çağları aşan Yunus Emre'nin dizeleri Arjantin'de bestelendi - Son Dakika

BUENOS Arjantinli müzisyenler kendi müzik aletleriyle Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin dizelerini besteleyerek İspanyolca ve Türkçe yorumladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO), dünyaca ünlü ozanın vefatının 700. yılı anısına ilan ettiği "Yunus Emre Yılı" kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Yunus'ça Merhaba" projesi Arjantin'de hayata geçirildi.

Türk edebiyatının, düşünce hayatının ve kültürünün kilometre taşlarından Yunus Emre'nin dizeleri, Quena flütü, Bombo davulu, akordeon ve Charango gitarı gibi Arjantin kültüründe yeri olan müzik aletleri kullanılarak yapılan bestelerle okundu.

Projede Yunus Emre'nin, "Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik", "Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki, en büyük ibadet sevebilmektir." ve "Hoştur bana senden gelen: ya gonca gül yahut diken. ya hayattır yahut kefen. Narın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş." dizeleri kullanıldı.

Türkçe ve İspanyolca yorumlanan ve stüdyo kayıtları büyük ölçüde tamamlanan parçalar için projenin ikinci ayağında Buenos Aires temalı video klip de çekilecek.

"İslam'ın özünü hissetmek gibi"

Buenos Aires Üniversitesi konservatuvar bölümünde eğitim alan ve şarkıları besteleyen Yahia Uzman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hak aşığı Yunus Emre'yi proje vesilesiyle tanıdığını söyledi.

Uzman, projenin ilgisini çektiğini belirterek "Arjantin halk müziği üzerinden, Türk müziğine yaklaşmak istedim. Böylece bu proje için bir karışım ortaya çıktı." dedi.

Güzel bir çalışmanın ortaya çıktığını vurgulayan Uzman, "Çok şükür bu proje geldi. Çok heyecan verici, hatta son ana kadar tercümeyi ararken aklıma geliyordu. İspanyolca bir kelime tek başına yeterli olmuyor, Yunus Emre'nin derinliğine biraz daha yaklaşmak için daha fazla sözcük kullanmamız gerekti." ifadesini kullandı.

Uzman, Yunus Emre'nin dizelerini anladıktan sonraki hislerini, "İslam'ın özünü hissetmek gibi. Çok kısa ve öz, üç cümlede bu manaların derinliği." şeklinde ifade etti.

Projede, dizeleri Habibi Abdala seslendirirken, Charango gitarını Lucye Delahaye, Quena flütünü Melisa San Marco, akordeonu Abdala al Lubnani ve Bombo davulunu da Daniel Figueroa çaldı.