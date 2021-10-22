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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Mozart'ın eserlerini seslendirdi - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Mozart'ın eserlerini seslendirdi

22.10.2021 21:37
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Mozart'ın eserlerini seslendirdi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Wolfgang Amedeus Mozart'ın eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Wolfgang Amedeus Mozart'ın eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, orkestra şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği konserin ilk yarısında, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde klarnet sanatçısı olan Kayahan Karaca Mozart'ın Klarnet Konçertosu'nu seslendirdi.

İkinci yarıda ise ünlü müzisyenin 13 numaralı piyano konçertosunu, 12 yaşındaki genç yetenek piyanist İlyun Bürkev sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Mozart'ın eserlerini seslendirdi - Son Dakika


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