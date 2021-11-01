Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Konuşulan bütün diller, hepsi bizim ortak değerimiz - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 dilde eğitimin verildiği 'Medeniyet Dilleri Atölyesi'nde yeni dönem başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, medeniyet ve kültürel değerleri yaşama ve yaşatma gayretlerinin olduğunu belirterek; "Diyarbakır ve bölgede konuşulan bütün diller, şu anda eğitimini verdiğimiz bu altı dil; Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, Süryanice ve Osmanlı Türkçesi hepsi bizim ortak değerimiz. Bunları yaşama ve yaşatma konusunda kararlıyız" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Arapça, Farsça, Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca ve Süryanice'nin ücretsiz öğretileceği Medeniyet Dilleri Atölyesi'nde 2021-2022 eğitim sezonu başladı. Medeniyet Dilleri Atölyesi'nde, dil yeterliliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra öğrenilen dilin kullanabileceği eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler de düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenlerin görevlendirildiği kurslarda, yüz yüze ve online gerçekleştirilecek eğitimlere, 18 yaş üstü kursiyerler kabul ediliyor. Online eğitimler katılım belgeli, yüz yüze eğitimler ise katılım belgeli ve sertifikalı olacak.

Medeniyet Dilleri Atölyesi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi ve Cemil Paşa Konağı'ndaki eğitim merkezlerinde sürüyor. Atölyenin açılış dersine katılan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın 12 bin yıldır insanlığa, farklı medeniyetlere, farklı kültürlere ve farklı dillere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak; "Diyarbakır 12 bin yıldır insanlığa ev sahipliği yapan, farklı medeniyetlere, farklı kültürlere, farklı dillere ev sahipliği yapan ve bu farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşadığı önemli bir merkez, önemli ve kadim bir şehir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak devraldığımız bu medeniyet değerlerimizi, kültürel değerlerimizi yaşama ve yaşatma gayretimiz var. Medeniyet dilleri atölyesini, bu gayretimizin bir meyvesi, bir uzantısı olarak görebilirsiniz. Konuşulan bütün diller, hepsi bizim ortak değerimiz" dedi.'BÖLGEDE KONUŞULAN BÜTÜN DİLLERİN HEPSİ ORTAK DEĞERİMİZ'

Geçen yıl 640 kursiyerin sertifika alma noktasına geldiğini aktaran Vali Karaloğlu, Diyarbakır ve bölgede konuşulan bütün dilleri yaşama ve yaşatma konusunda kararlı olduklarını ifade ederek; "Geçen sene ilk defa Diyarbakır'da medeniyet dilleri atölyemizi başlatmıştık ve geçen sene 640 kursiyerimize sertifika verme noktasına geldik. Diyarbakır halkına çok teşekkür ediyoruz, yapmış olduğumuz tüm etkinliklerde vatandaşımızın çok yoğun ilgisini görüyoruz. Bu medeniyet dilleri atölyesinde şu anda 18 ayrı sınıfta 6 dilde 500 öğrencimiz eğitimine devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu medeniyet dilleri atölyemizi güçlendirerek devam ettireceğiz. Diyarbakır ve bölgede konuşulan bütün diller, şu anda eğitimini verdiğimiz bu altı dil; Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, Süryanice ve Osmanlı Türkçesi hepsi bizim ortak değerimiz. Bunları yaşama ve yaşatma konusunda kararlıyız" diye konuştu.