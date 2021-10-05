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Dünya Yürüyüş Günü'nde Türk bayrağıyla Hayme Ana'nın türbesine yürüdüler - Son Dakika

Dünya Yürüyüş Günü'nde Türk bayrağıyla Hayme Ana'nın türbesine yürüdüler

05.10.2021 11:52
Dünya Yürüyüş Günü'nde Türk bayrağıyla Hayme Ana'nın türbesine yürüdüler, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla "Evlat ecdatla buluşuyor" sloganıyla Çarşamba köyünde bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana'nın türbesine yürüyüş düzenlendi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla "Evlat ecdatla buluşuyor" sloganıyla Çarşamba köyünde bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana'nın türbesine yürüyüş düzenlendi.

Domaniç Kaymakamlığı ile Domaniç İlçe Hastanesi tarafından organize edilen yürüyüş, Çamlıca Köy Meydanı'ndan başladı.

Açtıkları büyük Türk bayrağı ile Osmanlı Göç Yolu Ekoturizm Projesi güzergahında yürüyen sağlık çalışanları ve vatandaşlar, sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken dövizler taşıdı.

Geçmişte Kayı Boyu'nun her yıl Domaniç'ten Söğüt'e yaptığı göç ve Osmanlı'nın ayak izlerinin bulunduğu güzergahtaki yürüyüş, Çarşamba köyünde bulunan ve Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinde büyük bir rol üstlenen Hayme Ana'nın türbesinde sona erdi.

İlçe Müftüsü Şaban Durmuş'un türbe önünde dua etmesinin ardından, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Vatandaşlar, yürüyüşün ardından türbe önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

Dünya Yürüyüş Günü'nde Türk bayrağıyla Hayme Ana'nın türbesine yürüdüler
Dünya Yürüyüş Günü'nde Türk bayrağıyla Hayme Ana'nın türbesine yürüdüler
Dünya Yürüyüş Günü'nde Türk bayrağıyla Hayme Ana'nın türbesine yürüdüler
Dünya Yürüyüş Günü'nde Türk bayrağıyla Hayme Ana'nın türbesine yürüdüler
Dünya Yürüyüş Günü'nde Türk bayrağıyla Hayme Ana'nın türbesine yürüdüler

Osman Gazi, Hisarcık, Osmanlı, Domaniç, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dünya Yürüyüş Günü'nde Türk bayrağıyla Hayme Ana'nın türbesine yürüdüler - Son Dakika


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