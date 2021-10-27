Üye Girişi
Galataport İstanbul'dan Cumhuriyet Bayramı için 3 etkinlik - Son Dakika

Galataport İstanbul'dan Cumhuriyet Bayramı için 3 etkinlik

27.10.2021 16:31
Galataport İstanbul'dan Cumhuriyet Bayramı için 3 etkinlik

İstanbul'un tarihi limanını yeniden canlandıran Galataport İstanbul, 200 yıl sonra yeniden açılan rıhtımında Cumhuriyet Bayramı'nda ardı ardına 3 büyük kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

İstanbul'un tarihi limanını yeniden canlandıran Galataport İstanbul, 200 yıl sonra yeniden açılan rıhtımında Cumhuriyet Bayramı'nda ardı ardına 3 büyük kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Galataport'tan yapılan açıklamaya göre Galataport İstanbul, rıhtımda tüm İstanbullulara ve şehrin ziyaretçilerine 29 Ekim'in coşkusunu yaşatacak.

Etkinlikler kapsamında, Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubundan 39 öğrenciyi bir araya getiren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 17.00-18.00 saatleri arasında Rıhtım Meydanı'nda Cumhuriyet Konseri ile müzikseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen "Beyoğlu Kültür Yolu" kapsamındaki Galataport İstanbul'da, 19. yüzyıl Paris'ini Monet, Pissarro, Renoir, Cezanne ve daha birçok ressamın gözünden gezme olanağı tanıyan "Monet & Friends" Dijital Sanat Sergisi, 30 Ekim-14 Kasım'da sanatseverleri ağırlayacak.

Türkiye'nin büyük değerlerinden, usta fotoğrafçı Ara Güler'in gözünden Beyoğlu'nun görüleceği "Denize İnen Yol" sergisi ise 30 Ekim-31 Aralık'ta ziyaret edilebilecek.

Galataport İstanbul, 200 yıl sonra yeniden açılan rıhtımında Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamaya İstanbulluları davet ediyor.

Cumhuriyet, Galataport, İstanbul, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Galataport İstanbul'dan Cumhuriyet Bayramı için 3 etkinlik - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara 16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? 16:00 Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı 15:40 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor 15:04 Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız 14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
15:27 Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
15:14 Son dakika magazin haberleri! Magazin olayları
14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim
14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı         
16:34
Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi         
16:16
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
Klasik otomobilini baştan yarattı! Şimdi en uçuk teklifleri bile kabul etmiyor Klasik otomobilini baştan yarattı! Şimdi en uçuk teklifleri bile kabul etmiyor         
15:37
İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim         
15:04
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 16:38:25. #1.11#
SON DAKİKA: Galataport İstanbul'dan Cumhuriyet Bayramı için 3 etkinlik - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement