Üye Girişi
Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında resim ve mozaik sergisi açıldı - Son Dakika

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında resim ve mozaik sergisi açıldı

29.10.2021 16:29
Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında resim ve mozaik sergisi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Ekim Geçidi Gaziantep Sergisi" ve "Gaziantep Mozaik Çalıştayı Sergisi" açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Ekim Geçidi Gaziantep Sergisi" ve "Gaziantep Mozaik Çalıştayı Sergisi" açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki sergilerin açılışında, Cumhuriyetin 98. yılını kutlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Milli Mücadele'nin Cumhuriyet ile taçlandığını ifade eden Şahin, "Cumhuriyet, demokrasi, eşitlik, kadını ve erkeği ile bir kalkınma yolculuğudur. Cumhuriyet ayrıca kültür ve sanattır. Hep birlikte Cumhuriyet'imizi yeni yüzyılına hazırlıyoruz. Çok onurlu, gururlu ve mutluyuz." diye konuştu.

Vali Davut Gül, şehrin her geçen gün sanatla, kültürle taçlandığını görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da güzel eserlerin bulunduğu sergide yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve sanatçılar sergiyi gezdi.

Farklı illerden 30'u akademisyen 49 sanatçının yaptığı 94 resim ile 14 sanatçının 16 mozaik eserinin yer aldığı sergiler, 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Gaziantep, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında resim ve mozaik sergisi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu 16:14 Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu Kılıçdaroğlu'nun 16:10 Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır? Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi 16:03 Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış 15:49 Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor 15:41 Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor Kuyumcuya giren soyguncu, çalışanı öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı 15:31 Kuyumcuya giren soyguncu, çalışanı öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı
Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor 14:20 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız

Son Dakika Haberleri
16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti
16:09 Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?
16:09 Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor
16:02 Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi
16:01 Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü
15:51 Askıdan çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi
15:40 Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor
15:39 Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland
15:38 Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı
15:33 Son dakika dolar kaç TL? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer?
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor         
16:13
Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor         
16:09
Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü         
16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland         
15:40
Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi         
15:15
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 16:37:15. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında resim ve mozaik sergisi açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement