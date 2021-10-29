Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında resim ve mozaik sergisi açıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Ekim Geçidi Gaziantep Sergisi" ve "Gaziantep Mozaik Çalıştayı Sergisi" açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki sergilerin açılışında, Cumhuriyetin 98. yılını kutlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Milli Mücadele'nin Cumhuriyet ile taçlandığını ifade eden Şahin, "Cumhuriyet, demokrasi, eşitlik, kadını ve erkeği ile bir kalkınma yolculuğudur. Cumhuriyet ayrıca kültür ve sanattır. Hep birlikte Cumhuriyet'imizi yeni yüzyılına hazırlıyoruz. Çok onurlu, gururlu ve mutluyuz." diye konuştu.

Vali Davut Gül, şehrin her geçen gün sanatla, kültürle taçlandığını görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da güzel eserlerin bulunduğu sergide yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve sanatçılar sergiyi gezdi.

Farklı illerden 30'u akademisyen 49 sanatçının yaptığı 94 resim ile 14 sanatçının 16 mozaik eserinin yer aldığı sergiler, 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.