Göçmen kuşların uğrak mekanı Efteni Kuş Cenneti doğaseverlerin de rotasında - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Kuş Cenneti, sonbaharda da ziyaretçilerin rotasında.

Kuşların göç yolu güzergahında olan ve leylekler, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angut, sakar meke, kuğu, sakarca, yeşilbaş, fiyu, bekri, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, elmabaş, pasbaş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşların konakladığı Efteni Kuş Cenneti, doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Toplam 764 hektar alandaki Efteni Kuş Cenneti'nin etrafının setlerle çevrilip su seviyesi artırılarak yeni bir çehreye kavuşması için hazırlanan projenin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Projeyle kuşların gözlemlemesi için alanlar oluşturularak, su içerisinde sal ve kayıklarla doğal yaşamla iç içe olunması sağlanacak.

"Bölge doğal güzellikleriyle nadir bir alan"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, bölgenin doğal güzellikleriyle nadir bir alan olduğunu söyledi.

Demircan, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen bölgenin, sonbaharın gelmesiyle doğaseverlerin uğrak noktaları arasındaki yerini aldığını kaydetti.

Efteni Kuş Cenneti'nin deniz seviyesinden 115 metre yükseklikte bulunduğunu aktaran Demircan, "Göl etrafında ve içerisinde doğal güzellikleri bozmadan yeni bir proje hazırlanıyor. Buraya gelen vatandaşlarımızın gezinti alanı daha artacak." dedi.

Demircan, Efteni Kuş Cenneti'nin yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkilere ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Doğal yapıyı bozmadan bir proje yapılıyor. Aynı zamanda 14 balık türünün yaşadığı ve bunun yanında kuş türü bakımından da 96 familyanın yetiştiği bir kuş cenneti. Önümüzdeki sene büyük bir göl havzası meydana gelecek." diye konuştu.

Gölün, projenin tamamlanmasıyla Abant Gölü'nden iki kat daha büyük bir alana kavuşacağını dile getiren Demircan, "Bölgenin cazibesini artıracak. 30 milyon insanın 1 saatte ulaştığı Gölyaka, Efteni, Güzeldere, Aydınpınar, Samandere şelaleleri gezilmesi gereken yerlerdir. Bu bölgenin doğal güzellikleri nadir görülecek yerler arasında." ifadesini kullandı.