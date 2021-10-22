Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Tezhip Sanatı Sergisi açıldı - Son Dakika

Dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Tezhip Sanatı Sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzenin giriş kısmında oluşturulan alanda, 20 tezhip sanatçısının hazırladığı serginin açılışı törenle yapıldı.

Sanatseverler burada, kentin özellikle mozaiklerinin ve tarihi dokusunun yansıtıldığı 120 farklı tezhip çalışmasını inceleme şansı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, açılışın ardından gazetecilere, tezhip sanatı hakkında bilgi verdi.

Sergide yer alan eserlerin Hatay'ın kültürünü ve tarihini anlattığını belirten Işıkgör, "120 eserimizin hepsi de Antakya ve Hatay ile ilgili. Bu bizleri mutlu ediyor çünkü sanatçılarımız hem yöremize ait değerleri hem de o sanatımızı en güzel şekilde yansıtıyorlar. Sergimiz 3 gün açık kalacak. İnşallah bundan sonra her ay böyle bir sergiyle karşılaşacaksınız. Amacımız, kentimizi tanıtmak, müzemizi canlı ve daha da aktif hale getirmek." diye konuştu.

Işıkgör, tüm sanatseverler için vakitlerini dolu dolu geçirebilecekleri sergi alanı oluşturduklarını ifade ederek, "Özellikle müzemize yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilerimize de burayı göstermek istiyoruz." dedi.

Sergi, pazar günü saat 17.00'ye kadar gezilebilecek.