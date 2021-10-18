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İHL öğrencilerinin "Mağusa Limanı" klibi müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

İHL öğrencilerinin "Mağusa Limanı" klibi müzikseverlerle buluştu

18.10.2021 13:10
İHL öğrencilerinin

Musiki programı uygulanan Ankara Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "Türk Müziği Gençlik Korosu", şehit Aybüke öğretmen ve Kıbrıs şehitleri anısına Kıbrıs'ta klip çekti.

Musiki programı uygulanan Ankara Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "Türk Müziği Gençlik Korosu", şehit Aybüke öğretmen ve Kıbrıs şehitleri anısına Kıbrıs'ta klip çekti.

???????Türk Müziği Gençlik Korosu ve ekim ayı başında Lefkoşe'de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Kültür ve Sanat Komisyonu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği konserde sahne almıştı.

Konserin ardından Kıbrıs'ta bulunan gençler, Gazi Mağusa şehrindeki limanda "Mağusa Limanı" isimli türküyü seslendirerek, klibin çekimlerini gerçekleştirdi.

Akustik klibin yönetmenliğini ve kurgusunu Erkam Aslanoğlu yaptı. Görüntü yönetmenliğini ise Suat Tor, dron operatörlüğünü Sadullah Terzioğlu'nun üstlendiği toplam 4 dakika 17 saniyelik eser, ÖNDER'in YouTube kanalı üzerinden dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

"Kıbrıs'ın muazzam bir tarihi olduğunu vurgulamak istedik"

ÖNDER Kültür Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkam Aslanoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki 10 müzik okuluyla her yıl farklı bir ülkeye giderek konser deneyimi yaşatmak istediklerini belirtti.

Aslanoğlu, klibin çalışmalarına dair şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizle Makedonya'ya gitmiştik. Bu yıl da Ankara Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizi Kıbrıs'a götürdük, konser verdiler. Gazi Mağusa şehrinde Mağusa limanında bir klip çektik. Şehit Aybüke öğretmen ve Kıbrıs şehitleri anısına Mağusa limanı türküsünü seslendirdik. Kıbrıs'ın tüm dünyada gösterilmek istenen bir yapısı var. Kumarhaneler ve eğlence merkezleriyle tanınıyor. Oysa durum bundan ibaret değil. Biz burada Kıbrıs'ın muazzam bir tarihi olduğunu vurgulamak istedik. Doğası, tarihi, insanı, esnafını gördük. Bütün bunlar Kıbrıs'ın zenginliği. Aynı zamanda klibimizde bunları da anlatmak istedik."

Bu yıl musiki programı uygulayan 5 okulun gençleriyle 5 farklı eser ortaya çıkarmayı da planladıklarını aktaran Aslanoğlu, "Sürpriz bir konseptle bir albüm çalışması yapacağız. Farklı şehirlerin tarihi bölgelerinde çekimler yapıp bunları bir albümde toplayacağız. Yıl sonunda da bu albümü bir lansman ile duyuracağız. Bu çalışmanın amacı, imam hatip okullarında yapılan çalışmalara dair bir bilinç oluşturmak, musiki okullarımıza destek olmak ve sayısının artmasını sağlamak. Bu kliple ayrıca tüm Türkiye'de imam hatipli olarak müzik üretiyor olduğumuzu gündeme getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Musiki eğitimleri hakkında

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü çatısı altında eğitim veren Anadolu imam hatip liselerinde 2016 yılından itibaren musiki programı uygulanıyor.

Gençlerin kendi kültür ve medeniyet değerlerinin farkında olarak yetişmeleri ve bu bilinçle tercih ettikleri sanat alanında ilerleyebilmeleri amacıyla açılan programa, alana ilgi duyan kabiliyetli öğrenciler yetenek sınavıyla kabul ediliyor.

Okullarda öğrenciler ilgi ve kabiliyetlerine uygun en az bir enstrüman çalmayı öğrenirken, bunun yanı sıra dini musiki alanında repertuvar eğitimi görüyor.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında "Musiki Programı" uygulayan 10 okul bulunuyor. 434 öğrencinin eğitim gördüğü okullar Türkiye'nin farklı şehirlerinde yer alıyor.

Bu okullardan bazıları ise şöyle; Ankara Ulus İlk Meclis AİHL, Bursa Mihraplı Abdulkadir Can AİHL, Elazığ Hacı Hulusi Yahyagil AİHL, İzmir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank AİHL, Kayseri AİHL, İzmit AİHL, Konya AİHL, Şanlıurfa AİHL, İstanbul Üsküdar Hakkı Demir AİHL ve Konya Karatay AİHL.

Mağusa, Kıbrıs, Musiki, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İHL öğrencilerinin 'Mağusa Limanı' klibi müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHL öğrencilerinin "Mağusa Limanı" klibi müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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