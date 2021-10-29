Ihlara Vadisi'nde Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu - Son Dakika

AKSARAY'ın doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ihlara Vadisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Vadi girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Dünyanın en büyük kanyonları arasındaki Ihlara Vadisi'nde, turistler, tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor. Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ihlara Vadisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Bayram ve hafta sonu tatilini bölgede geçirmek isteyenler, konaklama tesislerini doldurdu. Yerli ve yabancı turistler, vadi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Turistler kiliseleri ziyaret edip, 14 kilometre yürüyüş yaptı.

'29 EKİM YOĞUNLUĞU YAŞIYORUZ'

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ihlara Vadisi'ne yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı turistlerin geldiğini söyledi. Başkan Dinçer, "Ihlara Vadimiz, 29 Ekim münasebetiyle birçok ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Belediye olarak projelendirdiğimiz ve yakın zamanda çalışmasına başlayacağımız bir cam teras projemiz mevcut. Projemizi tamamladıktan sonra inşallah daha fazla yerli ve yabancı turistimizi Ihlara Vadimiz de ağırlamayı planlıyoruz. Vadimiz de pandemi koşullarına rağmen yıllık 500 bin üzerinde yerli ve yabancı turist misafir ediyorduk. Öngörümüz Aksaray Ihlara Vadi'mizde 1 milyonun üzerinde hem yerli hem de yabancı turistlerimizi ağırlamak, misafir etmek. Ihlara Vadisi'nde tüm mevsimler çok güzel bir görüntüye sahip oluyor. Ihlara Vadisi cazibe merkezi olmaya devam ediyor." dedi.